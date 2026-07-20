ETV Bharat / state

इंजिनिअर बनला 'सायबर भामटा'; युनिटी मोटर्सला 2 कोटी 36 लाखांचा गंडा घालणाऱ्या सुशिक्षित टोळीचा पर्दाफाश

सायबर गुन्ह्यांसाठी तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून त्यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीनं हा गुन्हा केल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

युनिटी मोटर्सला 2 कोटी 36 लाखांचा गंडा घालणाऱ्या सुशिक्षित टोळीचा पर्दाफाश
युनिटी मोटर्सला 2 कोटी 36 लाखांचा गंडा घालणाऱ्या सुशिक्षित टोळीचा पर्दाफाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - कोल्हापुरात गोकुळ शिरगाव येथील नामांकित युनिटी मोटर्स कंपनीची तब्बल 2 कोटी 36 लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्य सायबर टोळीचा कोल्हापूर सायबर पोलिसांनी छडा लावत गुजरातमधील अहमदाबाद येथून पाच जणांना अटक केली आहे. या कारवाईतील विशेष बाब म्हणजे आरोपी हे 20 ते 25 वयोगटातील उच्चशिक्षित असून त्यामध्ये एका ऑटोमोबाईल इंजिनिअरचाही समावेश आहे. सायबर गुन्ह्यांसाठी तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून त्यांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीनं हा गुन्हा केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. याबाबतची माहिती युनिटी मोटर्स यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

सायबर पोलिसांच्या तपासानुसार, या टोळीने 'व्हेल फिशिंग' अथवा 'बॉस स्कॅम' या पद्धतीचा वापर केला. सुरुवातीला कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल किंवा संगणकांवर संशयास्पद APK अथवा ZIP फाईल्स पाठवून त्यांचे वेब सेशन आणि संवाद प्रणालीवर प्रवेश मिळवण्यात आला. त्यानंतर कंपनीचे मालक आणि कर्मचाऱ्यांमधील संवादाची पद्धत, व्यवहार आणि आर्थिक प्रक्रिया यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्याच आधारे कंपनीच्या मालकाचा फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप प्रोफाइल तयार करण्यात आले. त्या प्रोफाइलवरून अकाउंट विभागाशी संपर्क साधत नवीन व्यावसायिक करारासाठी तातडीने पैसे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले. वरिष्ठांचा आदेश असल्याचा विश्वास बसल्याने कंपनीच्या अकाउंटंटने दोन दिवसांत चार व्यवहारांद्वारे 2 कोटी 36 लाख रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग केले, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी दिली आहे.



घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केला. "बँक व्यवहार, मोबाईल तांत्रिक माहिती आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपासाची साखळी गुजरातपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर अहमदाबाद येथे छापा टाकून राजेश उर्फ डी. के. गिरधारीलाल गुरनानी (वय 53), देव परेशभाई त्रिवेदी (वय 24), भावीन खांडेरा (वय 23), जतीन पाल (वय 20) आणि अर्पित पांडे (वय 23) यांना अटक करण्यात आली. देव त्रिवेदी हा ऑटोमोबाईल इंजिनिअर असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. आरोपींकडून युनिटी मोटर्सच्या नावाचे बनावट शिक्के, बँक खात्यांची माहिती तसंच गुन्ह्यात वापरलेले साहित्य जप्त करण्यात आले आहे," असं पोलीस अधीक्षक म्हणाले आहेत.


तपासादरम्यान पोलिसांनी तातडीने विविध बँकांशी समन्वय साधून फसवणुकीतील 82 लाख रुपयांची रक्कम गोठवण्यात (फ्रीज) यश मिळवलं असून न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ती कंपनीला परत मिळणार आहे. उर्वरित रकमेचा मागोवा घेण्याचं काम सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.


सायबर गुन्ह्यांबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन - यावेळी सायबर पोलिसांनी नागरिकांसह उद्योग-व्यवसायांना महत्त्वाचं आवाहन केलं. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांपूर्वी केवळ व्हॉट्सॲप संदेश किंवा ई-मेलवर विश्वास ठेवू नये. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष दूरध्वनी किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे खातरजमा केल्यानंतरच पैसे वर्ग करावेत. तसंच अनोळखी व्यक्तीकडून आलेल्या APK, ZIP किंवा इतर संशयास्पद फाईल्स डाउनलोड करू नयेत. स्वतःचे बँक खाते कमिशनवर इतरांना वापरण्यास देणे किंवा तथाकथित 'म्यूल अकाउंट' म्हणून वापरू देणेही गंभीर गुन्हा असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. आर्थिक सायबर फसवणूक झाल्यास तात्काळ 1930 या राष्ट्रीय हेल्पलाईनवर किंवा 8412841100 या कोल्हापूरच्या सायबर पोलीस ठाण्याच्या नंबरवर संपर्क साधावा किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा...

  1. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या बॉडीगार्डच्या पत्नीची 'डिजिटल अरेस्ट'द्वारे 12 लाखांची फसवणूक!
  2. म्यानमारमध्ये नोकरीकरिता गेलेल्या 25 तरुणांवर सायबर गुन्हेगार होण्याची आली वेळ; सुटकेकरिता सरकारकडून प्रयत्न सुरू

TAGGED:

SWINDLING UNITY MOTORS
सायबर भामटा
युनिटी मोटर्स
पोलीस अधीक्षक निलोत्पल
ENGINEER TURNS CYBER FRAUDSTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.