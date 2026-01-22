कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौरपदी वकील की अभियंता? शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 'या' दोन नावांची चर्चा
Published : January 22, 2026 at 5:37 PM IST
ठाणे : आज सोडत झालेल्या 29 महापालिकेच्या महापौर आरक्षण सोडतीमध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अनुसूचित जमातीचं सर्वसाधारण आरक्षण पडले असून, या आरक्षणपदाच्या निवडीसाठी शिवसेना शिंदेंकडे अनुसूचित जमातीतील एड. हर्षाली विजय चौधरी थवील, किरण भांगले हे नगरसेवक असून, किरण भांगले कल्याण पश्चिम भागातील प्रभाग क्रमांक 5 बमधून निवडून आलेत. भांगले विशेष म्हणजे (बीएस्सी) अभियंता म्हणून पदवीधारक आहेत. तर हर्षाली विजय चौधरी थवील या पेशानं वकील आहेत. खळबळजनक बाब म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत 50 संख्याबळ असलेल्या भाजपाकडे या प्रवर्गातील एकही नगरसेवक नसल्याने भाजपा महापौरपदाच्या शर्यतीमधून बाद झालाय.
अडीच वर्षं महापौरपदाचा मान मिळणे अवघड : महापालिकेत शिवसेनेकडे 53 नगरसेवक आणि पाठबळ दिलेले मनसेचे पाच, ठाकरे गटाचे चार असे संख्याबळ आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उर्वरित नगरसेवक फोडण्यासाठी शिवसेना शिंदेंच्या शिवसेनेच्या फौजेने जंग जंग पछाडले. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत पालिकेवर भाजपाचाच महापौर बसणार अशा आठ महिन्यांपासून वल्गना करणाऱ्या आणि त्यादृष्टीने हालचाली करणाऱ्या भाजपाकडे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकही उमेदवार नसल्याने भाजपाला आता महापालिकेतील युतीच्या सत्ता स्पर्धेत अडीच वर्षं महापौरपदाचा मान मिळणे अवघड झालंय. तसेच नगरसेवक किरण भांगले हे अष्टपैलू क्रिकेटपटू असून, वयाच्या 15 व्या वर्षांपासून शिवसैनिक असलेल्या किरण यांना महापौरपदाची लॉटरी लागल्याचे मत कल्याण शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
दोघांच्या पालिकेतील संख्याबळात फक्त तीनचे अंतर : निवडणुका शिवसेना शिंदे आणि भाजपाने युती म्हणून लढविल्या. दोघांच्या पालिकेतील संख्याबळात फक्त तीनचे अंतर आहे. तरीही भाजपाची सत्ता स्थापनेसाठी गरज भासू नये म्हणून खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी बहुमताचा 62 आकडा गाठण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्यात. अशा परिस्थितीत महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने शिवसेनेला आपलाच महापौर बसविण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. तसेच अडीच वर्ष महापौरपद आम्हाला द्या, ही भाजपाच्या मागणीकडे आता दुर्लक्ष करावं लागणार आहे.
उमेदवार कोण असणार? : शिवसेनेकडे कल्याणमधील प्रभाग क्रमांक तीन ब मधील एड. हर्षाली विजय चौधरी थवील, प्रभाग क्रमांक ब मध्ये किरण राजाराम भांगले हे अनुसूचित जमातीतून नगरसेवक म्हणून पहिल्यांदा निवडून आलेत. तर मनसेकडे कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक 15 ब मधून निवडून आलेल्या शीतल महेश मंढारी या अनुसूचित जमातीच्या नगरसेविका आहेत. शिवसेनेच्या दोन नगरसेवकांमध्ये कोणाला महापौरपदाची लॉटरी लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. शेवटच्या अडीच किंवा एक वर्षाचा महापौरपदाचा मान शिवसेना नेत्यांनी मोठे मन केले तर शीतल मंढारी यांना मिळू शकतो.
