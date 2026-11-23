वैकुंठधाम स्मशानभूमीत 300 जणांच्या उपस्थितीत साखरपुडा सोहळ्याचं आयोजन; जाणून घ्या कारण!
नांदेड शहरातील वैकुंठधाम स्मशानभूमीत 22 नोव्हेंबरला विवाहपूर्व साक्षगंध अर्थात साखरपुडा सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. जाणून घ्या, यामागील कारण!
Published : November 23, 2026 at 1:08 PM IST
नांदेड- स्मशानभूमी म्हटलं की डोळ्यासमोर येतं ते मृत्यू, दुःख आणि अंत्यसंस्काराचं चित्र! मात्र, याच स्मशानभूमीत जर सनई-चौघड्यांचा निनाद झाला, फुलांची सजावट झाली. तसेच आनंदाच्या वातावरणात साखरपुडा सोहळा पार पडला तर? ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण नांदेडमध्ये असाच एक अनोखा सोहळा पार पडला आहे. सिडको परिसरातील वैकुंठधाम स्मशानभूमीत चक्क विवाहपूर्व साक्षगंध अर्थात साखरपुडा सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं.
नांदेडच्या सिडको परिसरातील वैकुंठधाम स्मशानभूमी ही अंत्यसंस्कार आणि दुःखाच्या प्रसंगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी 22 नोव्हेंबर रोजी आनंदाचा सोहळा रंगला. मसनजोगी समाजातील बालाजी पवार यांनी आपली मुलगी अक्षदा हिचा साखरपुडा छत्रपती संभाजीनगर येथील रवि गायकवाड यांच्यासोबत कार्तिकी एकादशीच्या मुहूर्तावर आयोजित केला. विशेष म्हणजे, हा साखरपुडा घरात किंवा मंगल कार्यालयात न करता थेट स्मशानभूमीत पार पाडण्यात आला.
सोहळ्याला सुमारे 300 नातेवाईक उपस्थित- विशेष बाब म्हणजे, या आयोजनामागे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची पार्श्वभूमी आहे. बालाजी पवार यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्यानं त्यांनी मुलीचा साखरपुडा वैकुंठधाम स्मशानभूमीत आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला स्मशानभूमीशी संबंधित व्यक्ती आणि समाजबांधवांनी सहकार्य केल्याची माहिती बालाजी पवार यांनी दिली. या सोहळ्यासाठी स्मशानभूमीत आकर्षक सजावट करण्यात आली. रांगोळ्या, फुलांची सजावट, सनई-चौघड्यांचा मंगलमय निनाद आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत अक्षदा आणि रवि यांचा साक्षगंध सोहळा उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला दोन्ही कुटुंबातील सुमारे 300 नातेवाईक उपस्थित होते.
सोहळ्यासाठी स्मनाशभूमीतील लोकांनी केलं सहकार्य- मसनजोगी समाजातील गोविंद पवार आणि त्यांचा भाऊ मारोती पवार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्मशानभूमीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित काम पाहतात. स्मशानभूमीची स्वच्छता, देखभाल आणि अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते नियमितपणे काम करतात. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही या सोहळ्यासाठी सहकार्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढंच नाही तर, स्मशानभूमीत अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना पाणी, बसण्याची व्यवस्था आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं कामही हे कुटुंब करतात.
सोशल मीडियात साखरपुड्याचे फोटो व्हायरल-ज्या ठिकाणाकडे समाज मृत्यूच्या नजरेतून पाहतो, त्याच ठिकाणी एका कुटुंबानं आपल्या मुलीच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात आनंदाने केली. या अनोख्या साखरपुडा सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नांदेडसह परिसरात या घटनेची चर्चा रंगली आहे. अर्थिक परिस्थितीवर मात करत मुलीचा आनंदाचा क्षण साजरा करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आणि स्मशानभूमीच्या व्यवस्थापनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कुटुंबाचं सहकार्य यामुळे हा साखरपुडा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या सोहळ्याचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, या अनोख्या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
कोल्हापुरात स्मशानभूमीजवळ विद्यार्थी करतात अभ्यास- राज्यातील अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणारे उपक्रम आयोजित करण्यात येतात. कोल्हापूर जिल्ह्याती पिराचीवाड गावात स्मशानभूमी, ही वाढदिवस, आनंदसोहळे आणि अभ्यास करण्यासाठीचे निवांत ठिकाण बनलं आहे. स्मशानभूमीच्या चहूबाजूंनी केलेलं सुशोभीकरण, परिसरात लावलेली झाडं आणि हवेशीर, शांत जागा यामुळं शालेय मुलांनाही ज्ञानार्जनासाठी ही स्मशानभूमी खुणावत आहे.