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मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमावतळावर सीमाशुल्क विभाग आणि डिआरआयकडून जुलै महिन्यात करोडोंचा माल जप्त

सोनं, चांदी, हिरे, अंमली पदार्थ, संरक्षित जनावरं, परकीय चलन यांसह महागडी घड्याळं, गेमिंग कन्सोल, ई-सिगरेट्स, इत्यादी वस्तूंचा जप्त केलेल्या मुद्देमालात समावेश आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 7:00 PM IST

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मुंबई - जुलै महिन्यात मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागानं आपल्या कर्तव्यदक्ष कामगिरीनं तस्करीविरोधात विशेष मोहीम राबवत कोट्यवधींचा माल हस्तगत केलाय. यात सोनं, अमली पदार्थ, परकीय चलन, संरक्षित जंगली जनावरं यांसह उंची घड्याळं, मोबाईल फोन, ई सिगरेट्स इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे. हे सगळं छुप्या पद्धतीनं या देशात आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता.

जप्त केलेला लेमूर
जप्त केलेला लेमूर (ETV Bharat)

1 ते 21 जुलै 2026 दरम्यान झालेल्या कारवाया

  • 24 सोने तस्करीच्या केसेस : या प्रकरणांमध्ये ₹11.40 कोटी किमतीचे 9.24 किलो सोने जप्त.
  • चांदीचे दागिने: ₹16.50 लाख किमतीचे 6 किलो दागिने जप्त.
  • 9 अंमलीपदार्थांच्या केसेस : या प्रकरणांमध्ये ₹52 कोटी किमतीचा 50 किलोंहून अधिकचा हायड्रोपोनिक गांजा हस्तगत.
  • वन्यजीव तस्करीच्या एका प्रकरणात 2 जिवंत ब्लॅक लेमूरची सुटका करण्यात आलीय.
  • इतर व्यावसायिक वस्तूंची 8 प्रकरण : अॅपल आयफोन, सॅमसंग फोन, महागडी घड्याळं, ड्रोन, प्लेस्टेशन गेमिंग कन्सोल, औषधी इंजेक्शन्स, सिगारेट, ई-सिगारेट, केशर, पुनर्नवीकृत लॅपटॉप आणि इतर प्रतिबंधित वस्तू, ज्यांची एकत्रित किंमत ₹2.18 कोटी इतकी आहे.
  • या सर्व प्रकरणांत मिळून एकूण 19 जणांना अटकही करण्यात आलीय.
जप्त केलेले दागिने
जप्त केलेले दागिने (ETV Bharat)

कोट्यवधींचा गांजा जप्त - फुकेतहून (थायलंड) हून आलेल्या एका प्रवाशाकडून विमानाच्या सीटखाली लपवलेला 1.5 किलो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त करण्यात आला. अन्य एका मोठ्या कारवाईत सीमाशुल्क विभागानं जवळपास 50 किलो वजनाचा गांजा जप्त केलाय. ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत 51 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. याप्रकरणी 7 जणांना अटक करण्यात आलीय.

जप्त केलेले अमली पदार्थ
जप्त केलेले अमली पदार्थ (ETV Bharat)


दोन संरक्षित लेमूर जनावरांची सुटका - एका प्रकरणात मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन संरक्षित लेमूर प्राण्यांची तस्करी करणाऱ्या दोन भारतीय प्रवाशांवर सीमाशुल्क विभागाच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटनं (एआययू) कारवाई केलीय. हे दोन प्रवासी इथिओपियन एअरलाइन्सच्या विमानातून प्रवास करत होते. त्यांच्याकडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या लेमूरच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्यात आलंय. लेमूर हा ‘लेमुरिडी’ कुळातील प्राणी असून हा प्राणी मादागास्कर आणि त्या लगतच्या कोमोरो बेटांवर आढळतो. लेमूर आकराने साधारणपणे मांजराएवढा असतो. तसंच तो माकडासारखा दिसतो. लेमूरच्या 112 प्रजाती असून त्यांच्या आकारातही वैविध्य पाहायला मिळते. ताब्यात घेण्यात आलेले प्राणी कोणत्या प्रजातीचे आहेत याची निश्चित माहिती मिळविण्यासाठी लागलेल्या वेळात त्यांची मुंबईतच देखभाल करण्यात आली. या कामात मुंबईतील वन्यजीवांसाठी कार्य करणाऱ्या रेस्किंक असोसिएशन फॉर वाइल्डलाईफ वेल्फेअर (रॉ) या संस्थेची मदत घेण्यात आली होती. पशुवैद्यकांच्या सहकार्यानं लेमूर प्राण्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तसेच प्राण्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची खात्री केल्यानंतर त्यांना मूळ देशात पाठविण्यात आलं. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 मधील तरतुदींनुसार वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्यूरोने (डब्ल्यूसीसीबी) या प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने तातडीने त्यांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्याचे आदेश अवघ्या 24 तासांच्या आत देण्यात आले. दरम्यान, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातही वन्यजीवांची तस्करी करणाऱ्या टोळीवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी तीन आरोपींना अटक केली होती. तर त्या कारवाईदरम्यान कायद्यानं संरक्षित असणाऱ्या 53 वन्यजीवांची सुटका करण्यात आली होती.

जप्त केलेले चलन
जप्त केलेले चलन (ETV Bharat)


DRI कडूनही कारवाई - यात मुंबई विमानतळावरील महसूल गुप्तचर संचालनालयानंही एक मोठी कारवाई केलीय. डिआरआयनं 10.65 कोटींचं 2.128 किलो कोकेन जप्त केलंय. फ्रीटाऊनहून केनियातील नैरोबी मार्गे भारतात आलेल्या एका परदेशी महिला प्रवाशाकडून हा कोकेनचा साठा जप्त करण्यात आलं. ट्रॉली बॅगेच्या धातूच्या हँडलमध्ये लपवून ठेवलेली छोटी छोटी 17 पॅकेट्स या महिलेकडे आढळून आलीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या अमली पदार्थांची किंमत सुमारे 10.65 कोटी इतकी आहे. संबंधित महिलेला अटक करण्यात आली असून एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरु असल्याचं डिआरआयनं स्पष्ट केलंय. महसूल गुप्तचर संचालनालयानं सोनं आणि हिऱ्यांची तस्करी केल्याच्या प्रकरणात विमान कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्यालाही अटक केलीय. विमानाच्या स्वच्छतागृहातून मेणाच्या स्वरूपातील 24 कॅरेट सोन्याची पूड (Gold Dust) चोरून आणणाऱ्या एका एअरलाईन कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडण्यात आलं होतं. तर टोरोंटोवरून आलेल्या एका भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन नागरिकाकडून 1.21 कोटी रुपयांचे हिरे जडित दागिने जप्त करण्यात आलेत. या दोन्ही कारवायांमध्ये मिळून एकूण 3 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. विमानतळावरून होणाऱ्या अशा बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सीमाशुल्क विभागाकडून सतत संशयास्पद प्रवाशांचं प्रोफाईल स्कॅनिंग आणि विमानांची कसून तपासणी सुरू असते.

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TAGGED:

AIRPORT RECOVERIES
सीमाशुल्क विभाग
जुलै महिन्यात करोडोंचा माल जप्त
तस्करीविरोधात विशेष मोहीम
AIRPORT RECOVERIES

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