शाळेत मारहाण आणि मानसिक छळाला बसणार 'पूर्णविराम': विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली

शाळेत विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण आणि मानसिक छळाला आता लगाम लागणार आहे. प्रशासनानं केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व मंडळाला दिले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 3:21 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 3:37 PM IST

मुंबई : वसई इथल्या शाळेतील विद्यार्थिनी शाळेत उशिरा आल्यानं तिला 100 उठाबशा काढण्याची शिक्षा देण्यात आली. यात त्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला. या प्रकरणावरून सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात होता. याची गंभीर दखल घेत सरकारनं संबंधित शाळेची नोंदणी परिपत्रक काढत रद्द केली. तसेच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना होणारी शारीरिक व मानसिक शिक्षा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतला. याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना सर्व शाळांना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्र सरकारकडून शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्वे (2021 ) घालून देण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत.

NEW GUIDELINES FOR SAFE SCHOOLS
काय सांगतात नवीन नियम ? (ETV Bharat)

काय सांगतात नवीन नियम ?

1) विद्यार्थ्यांना मारणे, कान ओढणे, उठाबशा, गुडघ्यावर बसवणे अशा कोणत्याही शारीरिक शिक्षेला बंदी

2) ओरडणे, अपमान करणे, नावं ठेवणे, भीती दाखवणे असा मानसिक छळही गुन्हा

3) विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद, समजूतदार भाषा वापरण्याचे आदेश

4) गंभीर प्रकार आढळल्यास 24 तासांत पोलीस तक्रार बंधनकारक

5) नियम मोडणाऱ्या शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनावर कडक कारवाई

6) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची थेट जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर

शाळा शिकण्याची जागा भीती निर्माण करण्याची नाही : याबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी, "शाळा म्हणजे शिकण्याची जागा आहे, भीती निर्माण करण्याची नाही. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारी शिस्त हवी, याबाबत दुमत नाही. पण त्याचा अतिरेक होता कामा नये," असं 'ईटीव्ही भारत'शी सांगितलं. "शिवाय या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. गोरेगाव इथल्या महापालिका शाळेच्या मुख्याध्यापिका वर्षा देशमुख यांच्या मते, "शिस्तीच्या नावाखाली मारहाण योग्य नाही. संवाद, समुपदेशन आणि समजावून सांगणं हेच खरं शिक्षण आहे. हे नियम शाळांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. तसेच शिक्षकांना ‘सकारात्मक शिस्त’ याचं प्रशिक्षण देणंही तितकेच गरजेचं आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना : गोवंडीच्या पटवर्धन शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालक असलेल्या संगीता पाटील यांनी, "आम्ही मुलांना विश्वासानं शाळेत पाठवतो. पण सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणांहून विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे आम्ही पालक म्हणून खूप घाबरलेलो आहोत. शिस्त हवी पण त्याचा ताण येऊन आमच्या मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल, तर सरकारनं याविरुद्ध कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

