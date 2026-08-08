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'कापूस ते फॅशन'चा संपूर्ण प्रवास एकाच छताखाली! मेळघाटातील आदिवासी महिलांच्या कष्टाला मिळाली नवी बाजारपेठ

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळानं गेल्या 6 वर्षापासून अमरावती इथं सोलर चरखा समूह कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे.

Amravati Khadi Exhibition
मेळघाटातील आदिवासी महिलांच्या कष्टाला मिळाली नवी बाजारपेठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 1:30 PM IST

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अमरावती : राष्ट्रीय हातमाग दिन आणि स्वातंत्र्य दिनाचं अवचित साधत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने अमरावती एमआयडीसी परिसरातील कस्तुरबा सोलर महिला समितीच्या वतीने खादी प्रदर्शनी व कुटीर महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. खादीला आधुनिकतेची जोड देत तयार करण्यात आलेल्या आकर्षक वस्त्र संग्रहासह मेळघाटातील आदिवासी महिलांच्या कष्टातून साकारलेली उत्पादन या प्रदर्शनाचं प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.

मेळघाटातील आदिवासी महिलांच्या कष्टाला मिळाली नवी बाजारपेठ (ETV Bharat)


कापसापासून फॅशन पर्यंतचा अनोखा प्रवास : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळानं गेल्या 6 वर्षापासून अमरावती इथं सोलर चरखा समूह कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे. या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कापूस ते फॅशन ही संपूर्ण उत्पादन साखळी एकाच ठिकाणी उभारण्यात आली आहे. भारतात अशा प्रकारची सर्व प्रक्रिया एकाच केंद्रात उपलब्ध असलेलं हे एकमेव केंद्र असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.


मेळघाटातील महिलांच्या हातातून स्वावलंबनाचा धागा : धारणी तालुक्यातील मांडू येथील सोलर चरखा केंद्रात आदिवासी महिला सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या चरख्याद्वारे सूत कताई करतात. त्यानंतर विणकामातून कापड तयार केलं जातं. हे कापड अमरावती एमआयडीसी येथील केंद्रात आणून ब्लिचिंग डाईंग कॅलेंडरिंग एम्ब्रॉयडरी आणि गारमेंट निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर कस्तुरबा सोलर महिला समितीच्या माध्यमातून ही उत्पादनं बाजारात विक्रीसाठी‌‌ आणली जातात.

District Collector Ashish Yerekar
जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर (ETV Bharat)


300 हुन अधिक आदिवासी महिलांना रोजगार : या प्रकल्पामुळं मेळघाटातील 300 हून अधिक आदिवासी महिला सोलर चरख्याशी जोडल्या गेल्या असून अमरावती केंद्रात सुमारे 65 महिलांना शिवणकाम, एम्ब्रॉयडरी, डिझाईनिंग आणि वस्त्र निर्मितीच्या विविध टप्प्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचं हे प्रभावी मॉडेल ठरत असल्याचंही प्रदीप चेचरे यांनी सांगितलं.


खादीला आधुनिक फॅशनची जोड : या केंद्रात महिलांसाठी आकर्षक साड्या, ड्रेस मटेरियल, पुरुषांसाठी शर्ट, कुर्ते, लहान मुलांचे कपडे, विविध प्रकारच्या पिशव्या, रुमाल तसेच अन्यथा खाली उत्पादन उपलब्ध आहेत. डिझाईन, पॅटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डाईंग आधी सर्व प्रक्रिया याच केंद्रात केल्या जातात. अमरावतीच्या फॅशन संस्थेमधील विद्यार्थीही या ठिकाणी प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांसाठी येत असल्यानं हे केंद्र कौशल्य विकासाचं महत्त्वाचं केंद्र बनलं आहे, असं कस्तुरबा सोलर महिला समितीच्या डिझायनर धनश्री येवतकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Amravati Khadi Exhibition
अमरावती खादी प्रदर्शन (ETV Bharat)



जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुभवली सोलर चरख्याची प्रक्रिया : या प्रदर्शनात जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी स्वतः सोलर चरख्यावर सुत कताई कशी केली जाते, याचा अनुभव घेतला. आधुनिक डाईंग, एम्ब्रॉयडरी आणि वस्त्र प्रक्रिया यंत्रसामग्रीची त्यांनी पाहणी केली. सौर ऊर्जावर चालणाऱ्या चरख्यांमुळे पर्यावरण पूरक उत्पादनास चालना मिळत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.


खादी वापरण्याचं नागरिकांना आवाहन : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील एक दिवस खादी वस्त्रांचा वापर करावा, जेणेकरून या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं जिल्हाधिकारी म्हणाले. खादीचा वापर वाढल्यास मेळघाटातील आणि अमरावतीतील शेकडो महिलांच्या रोजगाराला बळ मिळेल. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकांना या प्रदर्शनाला भेट देऊन खादी उत्पादनांना प्राधान्य द्यावं, असं आवाहनदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना केलं.

Amravati Khadi Exhibition
अमरावती खादी प्रदर्शन (ETV Bharat)



गांधीजींची मूर्ती आणि राष्ट्रध्वज प्रमुख आकर्षण : प्रदर्शनातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची आकर्षक मूर्ती, विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले लहान आकाराचे चरखे तसेच, केंद्रात तयार होणारे राष्ट्रध्वज नागरिकांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत. पारंपारिक खादीला आधुनिक डिझाईनची जोड देत तयार करण्यात आलेली उत्पादन पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे.

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TAGGED:

MELGHAT TRIBAL WOMEN
अमरावती खादी प्रदर्शन
INDEPENDENCE DAY KHADI EXHIBITION
आदिवासी महिला
AMRAVATI KHADI EXHIBITION

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