राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार; कौशल्य, रोजगार विभागाचा टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि आयटीआयसोबत सामंजस्य करार
राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून नवीन एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
Published : November 20, 2025 at 8:01 PM IST
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक राज्यात आणली जात आहे. तर अनेक मोठमोठ्या विदेशी कंपन्यासोबत सामंजस्य करार केले जात आहेत. दरम्यान, गुरुवारी (20 नोव्हेंबर) राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून नवीन एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध आणि नामांकित टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि आयटीआय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळं राज्यातील रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, तरुण-तरुणींना दर्जेदार रोजगाराभिमुख औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची जागतिक दारं खुली करण्याचं उद्दिष्ट राज्याच्या कौशल्य विभागानं ठेवलं आहे, असं मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं.
राज्यात 45 आयटीआयमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी : आज मंत्रालयात कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत करार करण्यात आला. यावेळी टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीचे उपाध्यक्ष विक्रम गुलाठी, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेशमुख आदी उपस्थित होते. दरम्यान, टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि आयटीआयमध्ये सामंजस्य करारामुळं रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या करारामुळं टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी ही राज्यभरात 45 आयटीआय संस्थांमध्ये (LMV) हलक्या वाहन तंत्रज्ञ या अभ्यासक्रमांसाठी सुसज्ज 45 प्रयोगशाळांची सुसज्ज आणि आधुनिक उभारणी करणार आहे. तिथं शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळं साधारण 8 हजार आयटीआय विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
हलके वाहन, तंत्रज्ञ हे अभ्यासक्रम असणार : सध्या राज्यात आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विभागाकडून नाविन्यपूर्ण आणि रोजगारभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दर्जेदार प्रशिक्षणामुळं रोजगाराच्या जागतिक संधी निर्माण झाल्या आहेत. दरम्यान, "आयटीआयच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रातील ज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि अनुभव याच्या आधारावर कुशल आणि रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचे सहकार्य आणि पाठिंबा असणं आवश्यक आहे. आगामी काळात देखील मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य करार करण्यात येतील, त्यातून हजारो तरुणांना रोजगार मिळेल," असा विश्वास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. तसंच "येणाऱ्या पाच वर्षांत टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीच्या सहकार्यानं राज्यात 45 आयटीआयच्या संस्थांमध्ये (LMV) हलके वाहन आणि तंत्रज्ञ या अभ्यासक्रमांसाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येतील. या प्रयोगशाळेत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षिण देण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे," अशी माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
