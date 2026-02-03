ठाण्यात भ्रष्टाचारमुक्त विकास राबविण्यावर भर; चुकल्यास गप्प बसणार नाही - संजय केळकर
पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त आणि योग्य दिशेनं विकास झाला पाहिजे, यासाठी कटीबद्ध असल्याचं स्पष्ट करीत चुकत असल्यास गप्प बसणार नाही, असा इशारा संजय केळकर यांनी दिला.
Published : February 3, 2026 at 8:36 PM IST
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) झालेल्या विशेष सभेत शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला पिंपळोलकर यांची महापौरपदावर तर, भाजपाचे नगरसेवक कृष्णा पाटील यांची उपमहापौरपदावर बिनविरोध निवड झाली. या निवडीनंतर भाजपाचे आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर आणि कृष्णा पाटील यांची महापालिका मुख्यालयात जाऊन भेट घेत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना संजय केळकर यांनी पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त आणि योग्य दिशेनं विकास झाला पाहिजे, यासाठी कटीबद्ध असल्याचं स्पष्ट करीत चुकत असल्यास गप्प बसणार नाही, असा इशाराही संजय केळकर यांनी दिला.
जाब विचारल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही : "ठाणे महापालिका निवडणुकीत आम्ही ठाणेकरांना आश्वासन दिलं होतं. निवडणुकीपूर्वी भाजपानं ठाणेकरांसाठी जाहीरनामा सादर केला होता. हा जाहीरनामा पूर्ण करण्याचा पाच वर्षे भ्रष्टाचारमुक्त विकास राबविण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. परंतु कोणी त्यात चुकत असेल तर त्याला जाब विचारल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही," असा इशारा संजय केळकर यांनी यावेळी दिला. तसंच "अनाधिकृत बांधकामांचा विषय हा सुरुच राहणार आहे. फेरीवाला धोरण का झाले नाही, फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे, फुटपाथ, रस्ते व्यापलेले आहेत. ते मुक्त करण्यासाठी किंबहुना त्यावर सडतोड जाब विचारला जाणार आहे. सत्तेत असलो तरी, कुठे चुकत असेल तर त्याचा जाब विचारल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही," असंही संजय केळकर यांनी म्हटलं आहे.
समितीबाबतचा वरीष्ठ पातळीवर निर्णय होतील : दरम्यान, महापौरपद दिलं नाही, तर विरोधात बसण्याचा इशारा भाजपानं दिला होता. परंतु भाजपानं सत्तेत सहभागी होत उपमहापौरपद स्वीकारलं. तेव्हा, आता इतर कोणती पदे भाजपाला मिळणार आहेत, असा प्रश्न पत्रकारांनी संजय केळकर यांना विचारला असता, "सत्तेत सहभागी होत आम्ही उपमहापौर पद घेतलं आहे. परंतु इतर समितीबाबतचा निर्णय हा वरीष्ठ पातळीवर होणार आहे. येत्या काही दिवसात यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. जे काही वाटप होईल ते सन्मानपूर्वक झाले पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे," असं संजय केळकर यांनी सांगितलं.
अनेकदा भ्रष्टाचार विरोधात घेतली भूमिका : संजय केळकर यांनी या आधी देखील पालिका प्रशासन आणि शिवसेनेच्याविरोधात अनेकदा भूमिका घेत आपला विरोध नोंदविला आहे. एवढेच नाही तर विविध अधिवेशनात शिवसेनेच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात त्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. अनेकदा चौकशी लावून अधिकाऱ्यांना निलंबन कारवाईपर्यंत विषय तडीस घेऊन गेल्याने संजय केळकर यांची स्वच्छ प्रतिमा ठाणेकरांसमोर आलेली आहे. अशाच प्रकारे अंकुश ठेवण्याचं काम भविष्यात देखील होणार असल्याचं संजय केळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
