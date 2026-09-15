दिड दिवसाच्या बाप्पाला मुंबईत भावपूर्ण निरोप, कृत्रिम तलावांची पालिकेकडून चोख व्यवस्था
दिड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी शहरभर 383 कृत्रिम तलावांसह सहा फुटांवरील गणेश मूर्तींकरता नैसर्गिक जलस्त्रोतही सज्ज करण्यात आले होते.
Published : September 15, 2026 at 6:33 PM IST
मुंबई - यंदाच्या सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सवातील पहिला विसर्जन सोहळा मंगळवार 15 सप्टेंबर रोजी पार पडला. या दिवशी दिड दिवसाच्या बाप्पांना भावपूर्ण निरोप दिला जातो. यात प्रामुख्यानं घरघुती गणपतींचा समावेश असतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरात महानगरपालिकेच्यावतीनं शहरात विविध ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आलीय. विशेषतः श्रीगणेशमूर्ती विसर्जन स्थळांवरील व्यवस्था तसंच उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नागरी सेवा-सुविधांची उभारणी करत पालिका आणि पोलीस प्रशासनानं हा सोहळा निर्विघ्नपणे पार पाडण्यात मोलाची भूमिका बजावलीय. नागरिकांना जवळच विसर्जन स्थळ सहज मिळावं, म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका संकेतस्थळावर तसंच गुगल मॅपवर सर्व विसर्जन स्थळांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलीय.
दिड दिवसांच्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप - सहा फूट किंवा त्यापेक्षा कमी उंचीच्या घरगुती श्रीगणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी संपूर्ण मुंबईत सुमारे 383 हून अधिक कृत्रिम तलावांची उभारणी करण्यात आलीय. तसंच, सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या श्रीगणेशमूर्तींचं विसर्जन करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवरील तलावांमधील गाळ, कचरा काढून तलाव स्वच्छ करण्यात आलेत. त्यामुळे यंदाचा श्रीगणेशोत्सव मुंबईकर नागरिक स्वच्छ, सुरक्षित सुंदर वातावरणात साजरा करतील, असा विश्वास मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी व्यक्त केलाय. मुंबईकर नागरिकांना श्रीगणेशमूर्ती विसर्जनाच्या वेळी कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी महानगरपालिकेच्यावतीनं विविध उपाययोजना करण्यात आल्यात. या उपाययोजनांचा महापौर रितू तावडे आणि उपमहापौर संजय घाडी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला. विविध नैसर्गिक विसर्जन स्थळे तसंच कृत्रिम तलावांना भेट देऊन तेथील एकंदर व्यवस्थेची पाहणी देखील केली.
बीएमसीकडून विसर्जनाची जय्यत तयारी - मुंबईमध्ये श्रीगणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात, भक्तिभावानं साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर श्रीगणेशोत्सवाच्या कालावधीत मुंबईकर नागरिक, श्रीगणेशभक्त तसंच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना आवश्यक नागरी सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सर्वंकष तयारी केलीय. महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी विविध विसर्जन स्थळांची तसंच परिसरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना सुनिश्चित करताना दिलसतायत. यंदा पर्यावरणपूरक श्रीगणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरपालिकेच्यावतीनं उत्सवापूर्वीच मूर्तीकारांना शाडूची माती आणि पर्यावरणपूरक रंग उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसंच, श्रीगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आलाय. यासोबतच रस्त्यालगतच्या झाडांची आवश्यकतेनुसार छाटणी करून वाहतुकीस तसंच नागरिकांच्या ये-जा करण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आलीय. सर्व विसर्जनस्थळांवर आवश्यकतेनुसार पुरेशा संख्येनं तराफे उपलब्ध करून देण्यात आलेत. श्रीगणेशभक्तांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलीय, तसंच पुरेशा प्रमाणात जीवरक्षकांचीदेखील नियुक्ती करण्यात आलीय. प्रमुख ठिकाणी पुरुष, महिलांसाठी स्वतंत्र फिरत्या शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आलीय.
महापालिका प्रशासन पूर्णपणे सज्ज - उपमहापौर संजय घाडी - यानिमित्त माहिती देताना मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं की, सर्व विसर्जनस्थळांवर श्रीगणेशमूर्ती विसर्जनासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आलीय. मुबलक प्रमाणात कृत्रिम तलावांची उभारणी करत तिथं येणाऱ्या गणेशभक्तांना नागरी सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देत सुरक्षा उपाययोजनाही चोख ठेवण्यात आलीय. श्रीगणेशमूर्तींचं विसर्जन करण्यात येणाऱ्या तलावांचं सुशोभीकरण करत विसर्जनस्थळी संकलित होणाऱ्या निर्माल्यापासून खतनिर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्व संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आल्याचं घाडी यांनी सांगितलं.
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