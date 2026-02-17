ETV Bharat / state

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा पहिल्यांदाच मुंबईचा दौरा; पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्समधील मार्सेल शहराची सांगितली आठवण

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा हा भारताचा चौथा आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेला मुंबईचा आज पहिला दौरा आहे.

Emmanuel Macron india visit Updates
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 9:47 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 10:53 PM IST

मुंबई- भारत-फ्रान्समधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मंगळवारी भारत-फ्रान्स संबंधांना औपचारिकपणे विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईतील लोकभवन येथे उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे सोमवारी रात्री तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर फ्रान्सच्या प्रथम महिला ब्रिजिट मॅक्रॉन यांच्यासह मुंबईत आले आहेत. या दोघांचेही मुंबई विमानतळावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदी यांची येथील लोकभवन येथे भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दोन देशांमधील धोरणात्मक सहकार्याबद्दल चर्चा केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी वाढत्या भू-राजकीय आव्हानांना तोंड देत संरक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचं आश्वासन दिलं.

मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारत आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि बहुध्रुवीय जगासाठी दृढ वचनबद्ध आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. सर्व प्रकारच्या आणि अभिव्यक्तींमध्ये दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी आमची समान वचनबद्धता आहे." दोन्ही नेत्यांनी कर्नाटकच्या वेमागल येथे एअरबस H125 हेलिकॉप्टर तयार करण्यासाठी एका असेंब्ली लाइनचे व्हर्च्युअल उद्घाटनदेखील केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर शहरात उतरल्यानंतर काही तासांतच मोदींनी मॅक्रॉन यांचे मुंबईत व्यापक चर्चेसाठी आयोजन केलं. त्यानंतर मोदी आणि मॅक्रॉन यांनी भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन फोरमचंही उद्घाटन केले.

दोन्ही देशांकडून महत्त्वाच्या घोषणा- भारत आणि फ्रान्सनं मंगळवारी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, स्टार्टअप्स, महत्वपूर्ण खनिजे, प्रगत साहित्य, आरोग्य आणि कौशल्य यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अनेक घोषणा आहेत. दोन्ही देशांमध्ये भागीदारी आणि होरायझन 2047 रोडमॅपच्या अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेण्यासाठी वार्षिक परराष्ट्र मंत्र्यांचा संवाद स्थापन करणे, भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन नेटवर्कचा शुभारंभ, कर्नाटकातील वेमागल येथे H125 हेलिकॉप्टर फायनल असेंब्ली लाइनचे उद्घाटन आणि भारतात हॅमर क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन करण्यासाठी BEL आणि Safran यांच्यातील संयुक्त उपक्रम यांचा समावेश आहे. संयुक्त प्रगत तंत्रज्ञान विकास गटाची स्थापना यांचा समावेश आहे.

मोदींनी मार्सेल शहराची काढली आठवण- राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या संयुक्त निवेदनात पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले," दोन्ही देशांमधील मैत्रीला सीमा नाहीत. ही भागीदारी खोल महासागरांपासून उंच पर्वतांपर्यंत पोहोचू शकते. पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैनिकांनी युरोपमधील मार्सेल शहरात पाऊल ठेवलं होतं. मार्सेल शहरात स्वातंत्र्यसैनिक वीर सावरकर यांनी ब्रिटिशांपासून वाचण्यासाठी समुद्रात उडी मारली होती. त्यांची कृती भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या त्यांच्या अढळ संकल्पाचं प्रतीक होती. गेल्या वर्षी मला मार्सेलमध्ये त्यांचे स्मरण करण्याची आणि त्यांना आदरांजली वाहण्याची संधी मिळाली. मॅक्रॉन एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात आहेत. तेव्हा भारताचे प्रवेशद्वार असलेल्या मुंबईत त्यांचं स्वागत करण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलं आहे".

आपल्या भाषणात मॅक्रॉन म्हणाले," भारत हा फ्रान्सच्या सर्वात विश्वासार्ह भागीदारांपैकी एक आहे. राफेल जेटपासून पाणबुड्यांपर्यंत आम्ही संरक्षण सहकार्य वाढवत आहोत. आपले दोन्ही देश कायद्याच्या राज्यावर दृढ विश्वास ठेवतात. हे गेल्या काही वर्षांत ते दिसून आलं आहे. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स सहकार्य करत राहतील."

मॅक्रॉन यांनी बॉलीवुड सेलिब्रिटींची घेतली भेट- फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि फ्रान्सच्या प्रथम महिला ब्रिजिट मॅक्रॉन यांनी मुंबईत भारतातील काही आघाडीच्या चित्रपट निर्माते आणि अभिनेत्यांसोबत भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी चित्रपट, संस्कृती याबद्दल औपचारिक संवाद साधला. दुपारी 12:30 वाजता ताजमहाल पॅलेस हॉटेलमध्ये सुरू झालेल्या दुपारच्या भेटीत झोया अख्तर, शबाना आझमी, मनोज वाजपेयी, अनिल कपूर, कबीर खान, नीरज घायवान, रिचा चढ्ढा आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेते संगीतकार रिकी केज उपस्थित राहिले.

धावत असतानाचा व्हिडिओ व्हायल- मुंबईत उतरल्यानंतर काही तासांतच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मरीन ड्राइव्हवरून जॉगिंग करून रोज सकाळी फिरायला जाणाऱ्या मुंबईकरांना आश्चर्यचकित केलं होतं. मुंबई पोलिसांनीही परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती. नेव्ही ब्लू अॅथलेटिक टी-शर्ट, काळे शॉर्ट्स आणि रनिंग शूज घातलेले मॅक्रॉन हे धावत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चीनच्या दौऱ्यावर असलेले मॅक्रॉन यांनी नैऋत्य चीनच्या सिचुआन प्रांतातील चेंगडू येथे जॉगिंग करतानाचा व्हिडिओ समोर आला होता. मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर मुंबईत उतरलेल्या फ्रान्सचे अध्यक्ष आणि फ्रान्सच्या पहिल्या महिला ब्रिजिट मॅक्रॉन यांनी दक्षिण मुंबईतील ताजमहाल पॅलेस हॉटेलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना पुष्पांजली वाहिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान एआय इम्पॅक्ट समिटला उपस्थित राहण्यासाठी आणि द्विपक्षीय चर्चा करण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत.

