पारंपरिक मच्छी व्यवसायासोबत आधुनिकतेची कास, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या साह्यानं घेतल्या जातात ऑर्डर्स!

महिलांनी पारंपरिक मासे विक्री पद्धती बरोबरच, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर व्यवसायाला सुरुवात केली आहे.

Embracing modernity alongside the traditional fishing business
पारंपारिक मच्छी व्यवसायासोबत आधुनिकतेची कास, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या साह्यानं घेतल्या जातात ऑर्डर्स! (ETV Bharat Reporter)
Published : May 26, 2026 at 2:43 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 3:15 PM IST

मुंबई : मुंबईचा कोळी समाज हा मुंबईचा खऱ्या अर्थानं राजा आहे. गेल्या सहा शतकांपासून मुंबईमध्ये कोळी समाजाच वास्तव्य आहे. ते या शहराचे मूळ रहिवासी आहेत. मुंबईच्या किनाऱ्यावर गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून कोळी समाज मासेमारी करत आहे. मात्र आता याच समाजानं आधुनिकतेची कास धरली आहे. पारंपरिक मासे विक्री पद्धती बरोबरच, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर व्यवसायाला सुरुवात केली आहे. याचं एक जिवंत उदाहरण म्हणजे 'दर्यावर्दी प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड' ही कंपनी. मुंबईतील हजार कोळी महिलांनी मिळून कंपनी अॅक्टच्या नियमानुसार कंपनी स्थापित करून या व्यवसायाला सुरुवात केली आहे. कंपनीचे संचालक मंडळ देखील महिलांचे आहे. या व्यवसायामध्ये केवळ ताजे आणि सुके मासेच नाही तर कोळी खाद्य संस्कृती दर्शवणाऱ्या इतर गोष्टीही विकल्या जातात. ज्यामध्ये मसाले, लोणची, पापड व इतर गोष्टींचा समावेश आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या साह्यानं ऑर्डर घेतल्या जातात आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात.

सर्व महिलांनासोबत घेऊन पुढं जाण्याचा आमचा निर्धार : याबाबत "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दर्यावर्दी प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड (DPCL) कंपनीचे सीईओ ललित जाधव म्हणाले की, "दर्यावर्दी महिला संघाच्या उज्वलाताई पाटील यांच्या प्रेरणेतून ही संस्था जन्माला आली. मुंबईतील कोळी समाज हा समाजातील महिलांवर निर्भर आहे. या महिलाच व्यवसायाच्या नायिका आहेत. कोळी बांधव जरी मासेमारी करून ती समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत आणत असले तरी हे मासे सुकवण्यापासून ते विकण्यापर्यंत सर्व कामं त्या महिला करतात. महिला पहाटे तीन वाजता घराबाहेर पडतात आणि त्या थेट संध्याकाळी पाच वाजता घरी येतात. त्यानंतर त्या घर कामही करतात. अशावेळी या सर्व महिलांना सोबत घेऊन पुढं जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यांचा शाश्वत विकास व्हावा, त्यांची कार्य कुशलता वाढावी आणि त्यांना प्रगतीचे अनेक मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील आहे. आता आमच्याकडे एकूण हजार शेअर होल्डर्स आहेत. तसंच ज्या प्रकारची क्रांती शेतीमध्ये अमूलनं घडवली तशीच क्रांती आम्हाला मत्स्य उद्योगामध्ये घडवायची आहे. यासाठी आम्ही मेहनत करत असून आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर कोळी महिलांचं आणि वृत्ती या संस्थेचं पाठबळ मिळालं आहे."

असं चालतं कंपनीचं काम : कंपनी नक्की कशा प्रकारे काम करते याविषयी बोलताना ललित जाधव यांनी सांगितलं की, "कंपनीमध्ये मासेमारी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये कोणीही नसतं. यामुळं मासेमारांना योग्य भाव मिळतोय. याचबरोबर ग्राहकांना चांगल्या दरात ताजा मासा मिळतोय. ही कंपनी केवळ मासे विकत नाही तर माझ्यासोबत इतर गोष्टीही विकते. ज्यामध्ये भाकरी, लोणची, पापड रेडी टू इट फूड अशा प्रकारचे सर्व गोष्टी आम्ही आमच्या माध्यमातून विकतो. भविष्यात या महिलांच्या कष्टामुळं आणि जिद्दीमुळं कोळीवाडा हा बिजनेस हब म्हणून ओळखला जाऊ शकतो, असं आम्हाला वाटतं. आता आमची कंपनी जरी सुरुवातीच्या काळात असली तरी भविष्यात नक्कीच आम्हाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळी संस्कृतीची चव पोहोचवायची आहे."


महिलांना दिवसाला 500 ते 600 रुपयांचं उत्पन्न : डीपीसीएल उत्पादन केंद्रावर सध्या 5 ते 6 तास काम महिलांतर्फे केलं जातात. यामध्ये मसाला, पोळ्या, लोणची तसंच चकली व पापड हे पदार्थ बनवून दिले जातात. यामधून महिलांना दिवसाला 500 ते 600 रुपयांचा रोजगार किंबहुना त्यांची स्वतःची कमाई होते. काही महिला रिटेल फॉरमॅटसाठी मासे साफ करण्याचे काम करतात. ज्याची मुख्य डिलिव्हरी ही पुणे शहरात केली जाते. अनेक महिला स्वतंत्रपणे मासे विक्री करतात आणि त्यानंतर कंपनीकडे लक्ष देतात. घाऊक विक्री केंद्रातून स्पर्धात्मक दरात मासे खरेदी कंपनीतर्फे केली जाते. यामुळं कंपनीला मासे स्वस्त मिळतात. दरम्यान, या कंपनीला वृत्ती या संस्थेची मोठी मदत झाली आहे. वृत्ती संस्थेनं कंपनीला फिश ड्रायर, रोटी मेकर सारख्या गोष्टी देऊन मदत केली आहे. याचबरोबर कंपनीची पायाभरणी मजबूत करण्यासाठी देखील वृत्ती संस्थेने मोलाचे योगदान दिलं असल्याचं यावेळी ललित जाधव म्हटलं आहे.

वर्षभरात कमावलं 20 लाखाचं उत्पन्न : वर्षभरात कंपनीनं 20 लाख रुपयाचे उत्पन्न कमावल्याचं देखील यावेळी ललित जाधव यांनी सांगितलं. "आपण कंपनीचे मालक आहोत, याचा कोळी महिलांना सार्थ अभिमान आहे. आमच्यासोबत काम करणाऱ्या सर्व कोळी महिला याच आमच्या कंपनीच्या खऱ्या मालक आहेत. सध्या आम्ही व्यवसायिक यशाची पहिली पायरी चढत आहोत. गेल्यात वर्षभरात आम्ही 20 लाख रुपयांचा महसूल कमावला आहे. ज्याचं श्रेय संपूर्णतः कोळी महिलांनाच जातं."

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचं आहे : दुसरीकडे, याविषयी बोलताना कंपनीच्या अध्यक्षा जागृत भांजी म्हणाल्या की, "कोळी समाजातील महिलांना आम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचं आहे. यासाठी आम्ही त्यांना प्रशिक्षण देत असून भविष्यात आमचे कार्य असेच चालणार आहेत. मुंबईतील कोळी समाजातील महिलांना आम्हाला जागतिक स्तरावर मोठं करायचं आहे." तर कंपनीच्या संचालक प्रतिभा पाटील म्हणाल्या की, "कोळी समाजातील महिलांना लोणचं पापड या प्रकारच्या साहित्य बनवण्यासाठी आम्ही प्रशिक्षण देण्याचं काम करत आहोत. भविष्यात आम्हाला कोळी समाजातील महिलांसाठी मोठं काम करायचा आहे. महिलांना पुढे घेऊन आम्हाला जायचं आहे. कोळी समाजातील महिला कशा सक्षम होतील? याकडे आम्ही खास लक्ष देणार आहोत."

