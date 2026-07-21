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नांदेडमध्ये विष्णुपुरी उड्डाणपुलाचा भराव पुन्हा ढासळला; बांधकामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

काही दिवसांपूर्वी विष्णुपुरी पुलाची रिटेनिंग वॉल आणि भरावाचा मोठा भाग कोसळला होता. आता मुसळधार पावसात पुन्हा भराव खचलाय. त्यामुळे बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विष्णुपुरी उड्डाणपुलाचा भराव पुन्हा ढासळला
विष्णुपुरी उड्डाणपुलाचा भराव पुन्हा ढासळला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 10:52 PM IST

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नांदेड - विष्णुपुरी परिसरातील नव्याने उभारण्यात आलेला उड्डाणपूल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण आहे पुलाच्या भरावाचं पुन्हा ढासळणं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी या पुलाची रिटेनिंग वॉल आणि भरावाचा मोठा भाग कोसळला होता. त्यानंतर आता मुसळधार पावसात पुन्हा भराव खचल्याने या संपूर्ण बांधकामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.


9 जुलै रोजी नांदेड-लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील विष्णुपुरी उड्डाणपुलाच्या बाजूची रिटेनिंग वॉल अचानक कोसळली होती. त्या दुर्घटनेत दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी थोडक्यात बचावल्या होत्या. सुरुवातीला भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे हा प्रकार घडल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर पुलाच्या दर्जाबाबत स्थानिक नागरिकांनी आणि तज्ज्ञांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

नांदेडमध्ये विष्णुपुरी उड्डाणपुलाचा भराव पुन्हा ढासळला (ETV Bharat)


घटनेनंतर प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून पुलावरील वाहतूक बंद केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पाहणी करण्यात आली, तर राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशीचे आदेश दिले. बांधकामात त्रुटी होत्या का, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले का, अथवा कामात निष्काळजीपणा झाला का, याचा तपास सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं.



मात्र, चौकशी सुरू असतानाच आज पुन्हा पुलाचा भराव ढासळल्यानं नागरिकांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, आज झालेल्या तुलनेनं किरकोळ पावसानंतरही माती, दगड आणि विटा कोसळू लागल्यानं पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पुलासमोर राहणारे स्थानिक रहिवासी मीत सिंग यांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या दुर्घटनेनंतर केंद्रीय तपास पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून नमुने गोळा केले होते. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. उलट, प्रत्येक पावसात भरावाचा भाग खचत असून पूल अधिक धोकादायक बनत आहे.

मीत सिंग यांनी आरोप केला की, सध्याच्या धोकादायक परिस्थितीनंतरही घटनास्थळी कोणतेही सरकारी अधिकारी किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी पुन्हा पाहणीसाठी आलेले नाहीत. हा पूल कधीही मोठ्या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला असून प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.


सुदैवाने, हा उड्डाणपूल आधीपासूनच वाहतुकीसाठी बंद असल्यामुळे आजच्या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अवघ्या काही दिवसांत एकाच पुलाचा भराव दोनवेळा ढासळल्याने राष्ट्रीय महामार्गावरील या प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.



आता चौकशी अहवालातून नेमके सत्य समोर येणार का? दोषींवर कारवाई होणार का? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, विष्णुपुरी उड्डाणपूल नागरिकांसाठी सुरक्षित असल्याचा अंतिम निर्णय प्रशासन कधी घेणार? याकडे संपूर्ण नांदेडकरांचे लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

FLYOVER IN NANDED COLLAPSES
उड्डाणपुलाचा भराव पुन्हा ढासळला
विष्णुपुरी
उड्डाणपूल
FLYOVER IN NANDED COLLAPSES

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