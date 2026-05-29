अवघ्या अकराव्या वर्षी सुरू केलं क्लाऊड किचन; लहान शेफच्या हाताला चवच 'लय न्यारी'!

अवघ्या अकराव्या वर्षी चिमुकल्याने क्लाऊड किचन सुरू केलं आहे. त्याच्या किचनची सध्या शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अकरा वर्षीय श्रीरंग रहाळकर याने सुरू केलं क्लाऊड किचन (ETV Bharat Reporter)
Published : May 29, 2026 at 6:45 PM IST

Updated : May 29, 2026 at 6:53 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणलं की लहान मुलं मामाच्या गावाला तर कुठं फिरायला किंवा खेळण्यात व्यस्त असतात. शाळा सुरू होण्यापूर्वी धमाल करून घेतात. मात्र, शहरातील श्रीरंग रहाळकर हा चिमुकला एका कृतीनं चर्चेत आला. अकरा वर्षीय या लहान मुलानं चक्क स्वतःचा हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. चविष्ट असल्यानं त्याच्याकडील पदार्थांना मागणी वाढताना दिसत आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे मसाले तो स्वतः तयार करतो. पौष्टिक गोष्टींचा वापर केल्यानं चव सर्वात वेगळी लागते. शाळा सुरू झाल्यावर त्याला शिक्षण आणि व्यवसाय दोन्ही करायचं असल्याचं श्रीरंग यानं सांगितलं. त्याच्या कामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, पदार्थांसाठी लागणारा खर्च, ऑनलाईन विक्रीसाठी द्यावे लागणारे कमिशन समाविष्ट करून त्याने दर चक्क 'एआय'च्या माध्यमातून काढले आहेत.

श्रीरंगनं लहान वयात चालू केलं क्लाऊड किचन - गारखेडा भागात राहणाऱ्या सहावी वर्गात शिकणाऱ्या अकरा वर्षाच्या श्रीरंग रहाळकर सध्या चर्चेत आला. ज्या वयात उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये लहान मुलं गावाला जातात, कुठंतरी फिरायला जातात, मित्रांबरोबर मनसोक्त खेळण्याचा आनंद लुटतात, त्या वयात हा चिमुकला खाद्यपदार्थ तयार करण्यात व्यस्त आहे. त्यानं या लहान वयात क्लाऊड किचनच्या माध्यमातून स्वतःच्या व्यवसायाला सुरुवात केली. तयार करत असलेले पदार्थ देखील लहान मुलांना आवडतील असेच पास्ता, गार्लिक ब्रेड, चायनीज असे जरी असले तरी त्याची चव मोठमोठ्या शेफला देखील टक्कर देऊ शकेल अशीच आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये त्यानं स्वतःचे काही प्रयोग खाद्यपदार्थांमध्ये केले. त्यानंतर कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराला ते खाऊ घातले. त्यानंतर त्यांची विक्री करण्यास सुरुवात केली. ऑनलाइन फूड देणाऱ्या कंपनीमार्फत रोज किमान पाच ते दहा ऑर्डर पूर्ण करून देत असल्याची माहिती श्रीरंग यानं दिली.

लहानपणापासून स्वयंपाकाची आवड - श्रीरंगची आई बागेश्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला लहानपणापासूनच स्वयंपाक शिकण्याची आणि करण्याची आवड आहे. आधी त्यानं चहा तयार केला जो अप्रतिम झाला होता. त्यानंतर त्यानं कधी आजीच्या तर कधी आईच्या स्वयंपाक कामात हातभार लावण्यास सुरुवात केली. वेगवेगळे मसाले, त्यांची चव आणि गुणधर्म समजून घेतला. त्यानंतर त्यानं त्याच्या पद्धतीनं त्यांचा वापर करण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, तयार करायच्या पदार्थांची तयारी तो स्वतः करतो. त्यात भाजीपाला कापणे, मिक्सरमध्ये बारीक करणे, चवीनुसार मीठ किंवा तिखट वापरणे या कामांचा समावेश आहे. अर्ध्या रात्री जरी कुटुंबातील कोणाला काही खाण्याची इच्छा झाली तर हा चिमुकला तातडीनं बनवून खाऊ घालतो.

पदार्थांचे दर ठरवले 'एआय'च्या माध्यमातून - कुठलाही व्यवहार करण्यासाठी त्याचं वय अगदी कमी आहे, असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. मात्र, प्रत्येक गोष्टी अगदी मोठ्या माणसाप्रमाणं तो अगदी सहज करतो. हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाने त्याच्या वयानुसार मिळत नसल्यानं त्यानं स्वतः ऑनलाइन पद्धतीनं आईच्या नावे अर्ज करून कोणाचीही मदत न घेता परवाने मिळवले. त्यानंतर कोणता पदार्थ किती रुपयांना विकायचा त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी त्यानं 'एआय'ची मदत घेतली. कोणत्या पदार्थाला कोणते मसाले किती ग्राम टाकायचे, त्यासाठी किती पदार्थ तयार करणार याचा तपशील त्यानं 'एआय' तंत्रज्ञानाला दिला. त्यावरून प्रत्येक ग्रामचा हिशोब काढला. त्यावर ऑनलाइन खाद्यपदार्थ पुरवणाऱ्या कंपनीचे कमिशन, येणारा खर्च, त्याला लागणारी मेहनत यांचा ताळमेळ करून खाद्यपदार्थांची किंमत ठरवली असून, ती बाजारात इतर व्यावसायिक आकारात असलेल्या किमतीपेक्षा थोडी कमी असल्याची माहिती श्रीरंग याने दिली.

मोठं झाल्यावर चांगला शेफ होण्याचं स्वप्न - श्रीरंग सध्या सातवी वर्गात शिक्षण घेत आहे. पहिली ते चौथी त्याचं शिक्षण मराठी शाळेत झालं. नंतर कुटुंबीयांनी त्याला इंग्रजी शाळेत दाखल केलं. असं असलं तरी त्याची अभ्यासाची पद्धत देखील चांगली असल्यानं प्रत्येक वर्षी तो चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतो. त्यामुळं शाळा सुरू झाल्यावर त्याचा अभ्यास पूर्ण करून तो व्यवसाय कसा करू शकेल त्याबाबत नियोजन करत असल्याची माहिती श्रीरंगची आई बागेश्री यांनी दिली. "मला स्वयंपाक करायला खूप आवडतो. त्यामुळं मी वेगवेगळे प्रयोग करणं सोडणार नाही. शाळेतून आल्यावर अभ्यास झाला की सायंकाळी मी पदार्थ तयार करून देईल, भविष्यात मला शेफ होऊन लोकांची भूक भागवायची इच्छा आहे. लोकांनी माझ्या हातचं खाऊन समाधान व्यक्त केल्यावर मला आनंद मिळतो," अशी भावना श्रीरंग याने व्यक्त केली.

खाद्यपदार्थांचा अभ्यास करण्याची सवय - लहानपणापासूनच श्रीरंग याला खाद्यपदार्थांचा अभ्यास करण्याची आवड असल्यानं विविध पुस्तकं, व्हिडिओ तो सातत्यानं पाहत असतो. एखादा पदार्थ सगळेच तयार करतात. मात्र, त्यात काही तरी नावीन्य असावं याकरिता तो प्रयत्नशील असतो. सातत्यानं नवनवीन प्रयोग करून पोषक आणि चविष्ट पदार्थ करण्यात यश मिळाल्यावर त्याचं कुटुंबीय आणि मित्र परिवारात चाचणी घेतल्यावर ग्राहकांसाठी तो तयार केला जातो. हॉटेल व्यवसायाचे अभ्यासक मयुर रत्नपारखी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "श्रीरंग तयार करत असलेले पदार्थ चविष्ट आणि नाविन्यपूर्ण आहेत. त्याच्या खाद्यपदार्थात वापरण्यात येणारे सर्वच मसाले त्याच्या संकल्पनेतून आलेले असल्यानं ते सर्वांच्या पसंतीस उतरत आहेत. एखादे हॉटेल सुरू करताना बराच वेळ इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी केल्या जातात. मात्र, हा लहान मुलगा स्वतःच्या कल्पनेतून खाद्यपदार्थ तयार करत असल्याने त्याची मागणी वाढत आहे."

