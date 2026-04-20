पनवेल रेल्वे स्थानकावर लिफ्ट कोसळली; चार प्रवासी अडकले, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
पनवेल रेल्वे स्थानकावरील लिफ्ट आज अचानक कोसळली. या अपघातावेळी लिफ्टमध्ये चार जण होते, त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती आहे.
Published : April 20, 2026 at 9:19 AM IST
नवी मुंबई : पनवेल रेल्वे स्थानकावर आज सोमवारी (20 एप्रिल) सकाळी धक्कादायक घटना घडली. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वरील लिफ्ट अचानक कोसळल्यानं काही काळासाठी स्थानकावर गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या घटनेत लिफ्टमध्ये अडकलेल्या चार प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं असून घटनास्थळी रेल्वे प्रशासन, पोलीस आणि आपत्कालीन पथक दाखल झालं आहे. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
बचावपथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचलं : घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासन, पोलीस आणि आपत्कालीन पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचलं. लिफ्टमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करण्यात आले आणि अल्पावधीत सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आलं. या घटनेमुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
अपघाताचं कारण काय? तपास सुरू : दरम्यान, लिफ्ट कोसळण्यामागील नेमकं कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. तांत्रिक बिघाड की देखभालीतील निष्काळजीपणा? याची चौकशी केली जात आहे. या घटनेनंतर रेल्वे स्थानकांवरील लिफ्ट आणि इतर सुविधांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना करण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
