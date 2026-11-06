गांधील माशांच्या वारुळावर 'ओंकार' हत्तीचा पडला पाय, माशांनी वनकर्मचाऱ्यांवर चढवला हल्ला
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोनशी जंगलात 'ओंकार' हत्तीचा पाय गांधील माशांच्या वारुळावर पडल्यामुळे बिथरलेल्या माशांनी वनविभागाच्या पथकावर भीषण हल्ला केला.
Published : November 6, 2026 at 5:25 PM IST
सिंधुदुर्ग : कोनशी येथील जंगलात 'ओंकार' हत्तीचा पाय गांधील माशांच्या वारुळावर पडल्यामुळे माशांनी थेट हत्तीवरच आक्रमण केलं. यावेळी हत्तीसोबत असलेल्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवरही या माशांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात वनकर्मचारी गंभीर जखमी झाले असून, अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे त्यांची एकच धावपळ उडाली. इतर कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. सायंकाळी त्यांना पुढील उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आलं असून, सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर हत्तीच्या मागावर असणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
ओंकार हत्तीनं बुधवारी सायंकाळी ओटवणे गावातून मार्गक्रमण करत रात्री असनिये गाव गाठलं होतं. दाणोली-बांदा जिल्हा मार्ग ओलांडून भालावल व तांबोळी गावातून तो असनिये येथे दाखल झाला. या परिसरात त्यानं रात्रभर मुक्काम केला. गुरुवारी सकाळी तो पुन्हा मागे फिरला आणि दुपारी कोनशी येथील माऊली मंदिर परिसरात दाखल झाला. त्यानंतर जंगलातून असनियेच्या दिशेने जात असताना, गुरुवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ओंकार हत्तीचा पाय जमिनीतील गांधील माशांच्या वारुळावर पडला. त्यामुळे हजारो गांधील माशांनी अचानक हल्ला चढवला. ओंकारच्या मागोमाग असलेल्या वनकर्मचाऱ्यांनाही या माशांनी लक्ष्य केलं. काही क्षणांत हजारो माशा परिसरात पसरल्यानं वनकर्मचाऱ्यांमध्ये एकच धावपळ उडाली.
माशांच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांनी जंगलातून धाव घेत सुरक्षित ठिकाण गाठलं. या हल्ल्यात दोन कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, वनकर्मचाऱ्यांनी ओंकारचा पुन्हा माग काढण्याचा प्रयत्न केला असता, तो जंगलातच थांबून असल्याचं बांदा वनपाल खोराटे यांनी सांगितलं. ओंकार हत्ती सध्या कोनशी-असनिये दरम्यानच्या जंगलात असल्यानं त्याचा नेमका ठावठिकाणा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. ओंकार हत्तीच्या जंगलातील वास्तव्यामुळे वन विभागाची पथके त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत; मात्र या घटनेनंतर हत्तीच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. तसंच हत्तीसोबत आता वनकर्मचारीही चांगलेच हैराण झाले आहेत.
हत्ती जाईल तिथं वनकर्मचाऱ्यांना जावं लागत आहे. अशातच हत्तीची पुढची दिशा काय असेल, याचा नेमका अंदाज येत नाही. मात्र, हत्तीसोबत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात ज्वलनशील पदार्थ असल्याने ते थोडेफार आपलं संरक्षण करू शकतात.
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