माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत! उच्चस्तरीय समितीकडून पुनर्वसन केंद्राला बांधकामपूर्व परवानगी; प्रक्रियेला वेग

मुंबईत सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या (HPC) सुनावणीत मठाच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या माधुरी पुनर्वसन केंद्रासाठी बांधकामपूर्व परवानगी देण्यात आली.

Mahadevi elephant will return to Nandani
माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर- गुजरातमधील वनतारा येथे हलविण्यात आलेल्या नांदणी मठातील माधुरी हत्तिणीला पुन्हा मठाच्या मालकीच्या जागेत आणण्यासाठीचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झालाय. मुंबईत सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या (HPC) सुनावणीत मठाच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या माधुरी पुनर्वसन केंद्रासाठी बांधकामपूर्व परवानगी देण्यात आलीय. या निर्णायक पावलामुळे माधुरीच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला आता प्रत्यक्ष गती मिळणार असल्याचे संकेत समितीच्या बैठकीनंतर मिळाले.

सकारात्मक सुनावणी आणि समाधानकारक अहवाल : ही सुनावणी निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, तर तज्ज्ञ सदस्य डॉ. मनोहरन उपस्थित होते. याआधी उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार डॉ. मनोहरन यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समितीने माधुरी हत्तिणीच्या आरोग्याविषयी सविस्तर अहवाल तयार केला होता. या अहवालात माधुरीची तब्येत समाधानकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, पुढील सहा महिन्यांनंतर तिची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. सुनावणीदरम्यान माधुरी आणि नांदणी मठातील माहूत यांच्यातील दीर्घकाळचे नाते, सेवा आणि भावनिक संबंध यांवरही समितीत चर्चा झाली. या नात्याची दखल घेत समितीने त्या घटकाचाही निर्णय प्रक्रियेत विचार केला असल्याचे नांदणी मठ संस्थानच्या वतीने सुनावणीत उपस्थित वकील मनोज पाटील यांनी सांगितले.

संयुक्त प्रस्तावास हिरवा कंदील : नांदणी मठ संस्थान, वनतारा प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन या तिन्ही संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या संयुक्त प्रस्तावाला उच्चस्तरीय समितीने मूळ स्वरूपात मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावात पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक पायाभूत सुविधांच्या परवानग्या, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांकडून आवश्यक मंजुरींचा समावेश आहे, असे मठाचे विश्वस्त सागर शंभूशेटे यांनी सांगितले.

समितीमध्ये प्रस्तावातील सात प्रमुख टप्पे : निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक नियोजन, अंदाजपत्रक आणि कामकाजाची रूपरेषा याला मान्यता देण्यात आली असून, केंद्राचे बांधकाम वेगाने आणि प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 12 कोटी रुपये असून, केंद्राच्या पहिल्या टप्प्याचे काम येत्या काही महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे.

स्थलांतराच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल : दरम्यान, सुनावणीनंतर सर्व पक्षकारांनी समाधान व्यक्त करत पुढील कार्यवाहीस मंजुरी दिली. आता पुनर्वसन केंद्राच्या ठिकाणी युद्धपातळीवर काम सुरू होणार असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर माधुरीला पुन्हा नांदणी मठातील परिचित जागेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक भाविक, पर्यावरणप्रेमी आणि प्राणीप्रेमींमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

