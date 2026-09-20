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लालबाग भागात विजेचा धक्का लागून दोघांचा मृत्यू, दुर्घटनेचं कारण आलं समोर

मुंबईतील काळाचौकी परिसरातील दत्ताराम लाड मार्ग गणपती उत्सवाच्या गर्दीत विजेचा धक्का लागून दोन जणांचा मृत्यू झालाय.

electrocution deaths in Mumbai
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 9:14 AM IST

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मुंबई- गणेशोत्सवाच्या उत्साहाच्या आणि आनंदाच्या वातावरणात दु:खद बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील लालबाग भागात रविवारी पहाटे गणपती मंडळाजवळ विजेचा धक्का लागल्यानं आठ वर्षांच्या मुलीसह दोन जणांचा मृत्यू झाला. तर चार जण जखमी झाल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.

विजेचा धक्का लागल्याची घटना कालाचौकी येथील दत्ताराम लाड मार्गावरील 'काळाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडळा'जवळ पहाटे 2:20 वाजण्याच्या सुमारास घडली. गणपती उत्सवामुळे लालबाग परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होती.

चार जण गंभीर जखमी- घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी दुर्घटनेची माहिती दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच जखमींना भायखळा येथील मसिना रुग्णालयात, तर इतरांना परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.मसिना रुग्णालयात आठ वर्षांची चिमुकली रागिणी घनश्याम यादवला मृत घोषित करण्यात आलं. ग्लोबल रुग्णालयात दाखल महिलेचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. विजेचा धक्का लागल्यानं जखमी झालेल्याकिरण अकबर नाईक (19), तन्वी नर्श हांडे (19), साहिल संदीप तरे (19) आणि रुही सिंग (12) यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची गरज-शॉक लागल्याच्या घटनेनंतर सहा जणांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. यातील दोन जणींना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. तर चौघांवर उपचार सुरू आहेत. यातील बारा वर्षीय रुही सिंग यांना आयसीयूमध्ये भरती करण्यात आलं आहे. आगमन सोहळ्यावेळी भुलेश्वर येथे गणपती बाप्पाची मूर्ती कोसळल्यानं दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर लालबागचा राजा या गणेशोत्सव मंडळाच्या रांगेमध्ये उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीचा हृदयविकारानं मृत्यू झाला. केवळ देखाव्याची आणि सजावटीची काळजी न घेता गणेश मंडळांनी परिसरातील अग्निसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज या निमित्तानं व्यक्त होत आहे. जेणेकरून गणेशोत्सवादरम्यान दुर्घटना टाळणं शक्य होईल.

कशी घडली दुर्घटना- अग्निशमन दलाकडून मिळालेली माहितीनुसार गणेशोत्सव मंडळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभारलेल्या तात्पुरत्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्टॉलवर विजेचा धक्का जाणवल्याचं निदर्शनाला आलं.खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्यानं वीज पुरवठा बंद केला. परिसर सुरक्षिततेसाठी सील केला. बेस्ट (BEST) कडून मिळालेली माहितीनुसार अधिकाऱ्यांनी दिगविजय मिल चाळ, दत्ताराम लाड मार्ग, कालाचौकी (पोल क्र. DLM-14) येथील घटनास्थळाची पाहणी केली. गणपती उत्सवातील रोषणाई आणि शीतपेयाच्या स्टॉलसाठी बसवलेल्या तात्पुरत्या मीटरची (क्रमांक M217392) तपासणी करण्यात आली. स्थानिक इलेक्ट्रिशियनने तात्पुरत्या मीटरचे वायरिंग यापूर्वीच काढून टाकले होते.घटनास्थळावरील वीज पुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता.घटनास्थळी बेस्टचा फ्यूजमन उपस्थित होता. कालाचौकी पोलिसांनी मीटर निरीक्षकाला (Meter Inspector) तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याची विनंती केली. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

गणेश मंडळांनी कोणती काळजी घ्यावी- गणेशोत्सवादरम्यान कोणतीही दुर्घटना घडू नये, याकरिता नागपूर महानगरपालिकेकडून गणेश मंडळांना काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेकदा मंडपातील सजावट, विद्युत रोषणाई, ध्वनियंत्रणा आणि मंडप उभारणीमुळे एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विद्युत उपकरणं आणि साहित्य जमा असते. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्घटना घडल्यास, काही मिनिटांतच मोठी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. गणेश मंडळांकडून विद्युत रोषणाईसह सजावट करताना तात्पुरती वायरिंग, मल्टीप्लग, एक्स्टेंशन बोर्ड, जोडणी आणि विद्युत भार (लोड) केली जाते. जर उघड्या तारा, निकृष्ट दर्जाचे जोड, ओव्हरलोड केलेले सॉकेट्स आणि असुरक्षित विद्युत जोडणी असल्यास धोकादायक स्थिती निर्माण होऊ शकते. इलेक्ट्रिशियन काम करून घेणं, वायरिंग पाण्याच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी घेणं आणि खराब झालेल्या तारा त्वरित नं बदलणं गरजेचं असते. तसेच मंडप बंद केल्यानंतर अनावश्यक विद्युत उपकरणं सुरू ठेवू नये, महापालिकेकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.

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Last Updated : September 20, 2026 at 9:14 AM IST

TAGGED:

MUMBAI GANESH FESTIVAL
GANESHTOSAV
ELECTROCUTION DEATHS IN MUMBAI
काळाचौकी विभाग गणेश मंडळ दुर्घटना
MUMABI GANESH FESTIVAL 2026

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