पावसाळ्यात घ्या काळजी! दौंड तालुक्यात विजेचा धक्का बसून दोन भावांचा मृत्यू
दोन चुलत भावांचा विजेच्या धक्क्यानं आज सकाळी दौंड तालुक्यातील गावात मृत्यू झाला. सुदैवानं घरातील एका महिलेचे प्राण थोडक्यात वाचले आहेत.
Published : August 19, 2026 at 6:10 PM IST
दौंड (पुणे)- दौंड तालुक्यातील राहू येथील सोनवणे मळा परिसरात आज बुधवारी (दि. १९) सकाळी विजेच्या धक्क्याने दोन तरुण चुलत भावांचा मृत्यू झाला. रोहित अनिल भोइटे (वय 20) आणि ओम नितीन भोइटे (वय 18 ) अशी मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे आहेत. या घटनेत सोनाली नितीन भोइटे (वय 40) या जखमी झाल्या आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात आलं.
शिवराज लक्ष्मण नवले यांनी यवत पोलीस ठाण्यात दुर्घटनेची माहिती दिली. त्यांनी पोलिसात दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी सकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास त्यांना बाहेरून ओरडण्याचा आवाज आला. त्यांनी घराबाहेर येऊन पाहिले असता शेजारील भोइटे यांच्या जनावरांच्या गोठ्याबाहेर कपडे वाळत घालण्यासाठी लावलेल्या लोखंडी तारेला रोहित भोइटे, ओम भोइटे आणि सोनाली भोइटे हे तिघेही विजेचा धक्का लागून खाली चिखलात पडलेल्या अवस्थेत दिसून आले.
मेन वायर काढून केली सुटका- लोखंडी तारेला वीजप्रवाह असल्यानं त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर शिवराज नवले यांनाही विजेचा धक्का बसला. त्यानंतर त्यांनी पोत्याच्या सहाय्यानं तार बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, धोका लक्षात आल्यानंतर त्यांनी भोइटे यांच्या घरातील मुख्य वीजपुरवठा बंद करण्यासाठी मेन वायर काढून टाकली. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांच्या मदतीनं तिघांना तारांपासून बाजूला करण्यात आले.
दोन्ही भावावर अंत्यसंस्कार- तिघेही बेशुद्ध असल्यानं त्यांना तातडीनं राहू येथील आरोग्य सेवा रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलं. सोनाली भोइटे यांच्यावर उपचार करून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, रोहित आणि ओम यांची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना पुढील उपचारासाठी यवत ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आलं. तेथे डॉक्टरांनी तपासणी केली असता दोघांचाही उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं. या घटनेमुळे राहू परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तरुण चुलत भावांच्या अकाली मृत्यूनं भोइटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. यवत पोलिसांनी घटनेची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे. दुपारी तीन वाजता त्यांच्यावर राहू येथील स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आलं.
विजेच्या संपर्कामुळे शरीरात विद्युत प्रवाह वाहल्यानं मोठा धक्का बसू शकतो. अशा परिस्थिती मोठा धक्का बसल्यास ह्रदयाचे ठोके थांबू शकतात किंवा व्यक्ती बेशुद्ध पडू शकतो. अशावेळी विजेचा मुख्य पुरवठा बंद करण्याची आवश्यकता असते. जोपर्यंत वीज बंद होत नाही, तोपर्यंत संबंधित व्यक्तीला उघड्या हातानं स्पर्श करू नये. कोरड्या लाकडीनं किंवा प्लास्टिकच्या वस्तूनं त्या व्यक्तीला दूर करण्याचा तज्ञाकडून सल्ला दिला जातो.