खासगी क्षेत्रातही आता इलेक्ट्रिक बस! 10 बसेस पुणे-मुंबई-पुणे मार्गावर धावणार
Published : April 10, 2026 at 1:19 PM IST
पुणे : सध्या सर्वत्र डिझेल-पेट्रोलऐवजी इलेक्ट्रिक बस तसेच इलेक्ट्रिक दुचाकीला महत्त्व दिलं जातंय. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात तसेच पीएमपीएलच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बस आल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रात देखील इलेक्ट्रिक बस आली असून, खासगी बस सेवा पुरवणारी प्रसन्न पर्पल या बससेवा देणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून पुणे ते मुंबई मार्गावर 10 बसेस चालवल्या जात असून, या 10 बसेस पुणे-मुंबई-पुणे मार्गावर धावणार आहेत.
10 इलेक्ट्रिक बसेस आजपासून प्रवाशांच्या सेवेमध्ये रुजू : पुणे ते मुंबई मार्गावर सुरू करण्यात आलेल्या पहिल्या खासगी इलेक्ट्रिक बसचे लोकार्पण राज्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. 10 इलेक्ट्रिक बसेस आजपासून प्रवाशांच्या सेवेमध्ये रुजू झाल्यात. या सर्व बसेस स्वीच मोबिलिटी या कंपनीच्या असून, पुणे-मुंबई-पुणे मार्गावर या इलेक्ट्रिक बसेस धावतील. या माध्यमातून खासगी बस सेवा देणारी प्रसन्न पर्पल ही पहिली संस्था ठरली आहे.
इलेक्ट्रिकबाबत आपण स्वयंभू : यावेळी प्रसन्न पटवर्धन म्हणाले की, आज आम्ही प्रवाशांसाठी 10 इलेक्ट्रिक बस सुरू केल्यात. पेट्रोल-डिझेलबाबत आपण दुसऱ्या देशांवर अवलंबून असून, इलेक्ट्रिकबाबत आपण स्वयंभू आहोत. आमचं इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे जाण्याचा प्लॅन होता आणि आता या 10 बसेस सुरू करण्यात आल्यात, ज्या पुणे-मुंबई-पुणे धावणार आहेत. साडे तीनशे किलोमीटर या बसेस प्रवास करू शकतात आणि पुण्यात एकदा चार्जिंग केल्यावर प्रवाशांना घेऊन मुंबईला गेल्यावर तिथ चार्जिंग केली जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक गतिशीलतेकडे वळणे ही काळाची गरज : आज आपले 60 टक्के परकीय चलन हे पेट्रोल, डिझेल आणि पेट्रोलियम पदार्थ विकत घेण्यासाठी खर्च होत असताना इलेक्ट्रिक गतिशीलतेकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने ही खासगी इलेक्ट्रिक बस सुविधा हे आम्ही उचललेले पहिले पाऊल आहे. आज ऊर्जा पुरवठा बंद झाला तर शहरे, कारखाने आणि वाहतूक सुविधादेखील ठप्प होतात, यावर पर्याय शोधायचा असेल तर देशात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रिसिटीचा वापर केला गेला पाहिजे. आज आपण केवळ 65 टक्के इतकी वीज वापरत असून, आपली 35 टक्के वीज वाया जाते, तिचा योग्य विनियोग करीत परकीय चलन वाचवायला हवे आहे. देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणायची असेल तर वाहनांची उपलब्धता, त्यासाठी आर्थिक मदत, आवश्यक पायाभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली.
पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यावर भर देणे यांचा समावेश : राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बदलण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी करीत असून, यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक गाड्यांची खरेदी आणि पायाभूत सोयी सुविधांच्या उभारणीसाठी सबसिडी उपलब्ध करून देणे, वाहतुकीसाठी सरकारी खर्चाने पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यावर भर देणे यांचा समावेश आहेच. शिवाय खासगी संस्थांच्या मदतीने वाहतूक सुविधांचे पीपीपी तत्त्वावर एकीकरण करणे यांचाही समावेश असल्याचे मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.
एक हजार बसेस या पुण्यासाठी खरेदी करण्यात येणार : राज्य सरकारने तीन हजार इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करण्याचे निश्चित केलंय. त्यामध्ये दीड हजार बसेस या मुंबईसाठी आणि एक हजार बसेस या पुण्यासाठी खरेदी करण्यात येणार आहेत. मार्च महिन्यापर्यंत सरकारला 800 बसेस मिळणार होत्या. मात्र, फक्त 450 बसेसच मिळू शकल्या असून, त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेला विलंब लागत आहे. इलेक्ट्रिक बसेसचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांनी त्या वेळेत उपलब्ध करून दिल्या तर आपल्याला त्याचा फायदाच होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. वाहतूक व्यवस्थेचे जाळे सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून नियोजन सुरू आहे.
पाताळलोक हा 14 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सरकार राबवणार : सरकारचा खासगी क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला असून, पीपीपी तत्त्वावर सुरू करण्यात येत असलेल्या मेट्रो सारख्या योजना यशस्वी होत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत देखील पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपसारखे मॉडेल राबवणे सरकारला शक्य होईल का? याचा विचार करण्याची गरज आहे.” पुण्यामध्ये वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी पाताळलोक हा 14 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सरकार राबवणार आहे. नागरिकांनी मानसिकतेमध्ये बदल करून सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
