साताऱ्यातील दोन नगरपालिकांची निवडणूक पुढं ढकलली, 20 डिसेंबरला होणार मतदान, नेमकं कारण काय?

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोगानं निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देत सुधारित वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

साताऱ्यातील दोन नगरपालिकांची निवडणूक पुढं ढकलली, 20 डिसेंबरला होणार मतदान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 1:03 PM IST

सातारा : निवडणूक अर्जांच्या छाननीनंतरच्या अपिलांवरील निकालास विलंब झाल्यामुळं उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास तीन दिवसांचा कालावधी मिळाला नाही. या तांत्रिक कारणामुळं सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि महाबळेश्वर पालिकांची निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. फलटण आणि महाबळेश्वरमध्ये आता 2 डिसेंबर ऐवजी 20 डिसेंबरला मतदान होणार आहे.


निकालाच्या विलंबामुळं निवडणूक लांबणीवर : राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी शनिवारी (29 डिसेंबर) फलटण आणि महाबळेश्वर नगरपालिकेचा सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, दोन्ही पालिकांसाठी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्जाच्या छाननीनंतर दाखल झालेल्या अपिलांवर न्यायालयानं 22 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देणं अपेक्षित होतं. मात्र, काही ठिकाणी हे निकाल 23 नोव्हेंबर किंवा त्यानंतर लागले. त्यामुळं नियमांनुसार उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी मिळाला नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोगानं निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देत सुधारित वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

उमेदवारांना आता प्रचारासाठी जास्त वेळ मिळणार : ज्या ठिकाणी नगराध्यक्षपदाच्या संदर्भातील अपिलाचा निकाल विलंबानं लागला आहे. त्या पालिकेची संपूर्ण निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. आता ती निवडणूक नवीन वेळापत्रकानुसार होणार आहे. त्यामध्ये फलटण आणि महाबळेश्वर पालिकांचा समावेश आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या उमेदवारांना आता प्रचारासाठी जास्त वेळ मिळणार आहे. परंतु, अर्ज माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत काही घडामोडी होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.


21 डिसेंबरला मतमोजणी : राज्य निवडणूक आयोगानं केलेल्या फेरबदलानुसार, 4 डिसेंबरला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. 10 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 पर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत आहे. 11 डिसेंबरला उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होऊन निवडणूक चिन्हांचे वाटप होईल. 20 डिसेंबरला सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान आणि 21 डिसेंबरला सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरू होईल.

