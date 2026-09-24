ETV Bharat / state

सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला! सलग १० वर्षे संचालक असणारे दिग्गज रिंगणात की बाहेर?

राज्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे.

Satara District Bank election
सातारा जिल्हा बँक (File Photo - ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. बँकेच्या 21 जागांसाठी 1 नोव्हेंबर रोजी मतदान, तर 3 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. 25 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत 11 ते 3 या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सहकार वर्तुळातील घडामोडी गतिमान झाल्या आहेत. दरम्यान, आरबीआयच्या नव्या निकषांबद्दल अद्याप संभ्रम असल्याने सलग दहा वर्षे संचालक असणाऱ्या दिग्गजांना निवडणूक लढविता येणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्याने सहकार क्षेत्रातील हालचाली वाढल्या आहेत. परवापासून (शुक्रवारी) नामनिर्देशन अर्ज दाखल करता येणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी सहा दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. 1 ऑक्टोबरला दुपारी दाखल अर्जांची यादी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर 5 ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी होणार असून 6 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजता वैध उमेदवारांच्या नावांची यादी जाहीर होणार आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी 6 ते 21 ऑक्टोबर अशी मुदत आहे. त्याच दिवशी दुपारी अंतिम उमेदवारांची नावे आणि निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल. 22 ऑक्टोबर रोजी अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाणार आहे. 1 नोव्हेंबरला सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या वेळेत मतदान होईल. 3 नोव्हेंबरला सकाळी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल.

रिझर्व्ह बँकेने 'बँकिंग नियमन कायद्यातील' सुधारणेनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी सलग 10 वर्षांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. यानंतर 3 वर्षांचा 'कूलिंग ऑफ पिरेड' (विश्रांती काळ) बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र, सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यात मतमतांतरे आहेत. राज्य सरकारने सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांना अपात्र न करण्याचे स्पष्ट निर्देश सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.

महाराष्ट्राच्या मूळ सहकार कायद्यात 10 वर्षांच्या निकषावर अपात्र ठरवण्याची थेट तरतूद नाही. जोपर्यंत राज्य सरकार स्वतःच्या सहकार कायद्यात बदल करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक प्राधिकरणाला उमेदवारी अर्ज नाकारता येणार नाहीत, असे शासनाने विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर स्पष्ट केले आहे. परंतु, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तोपर्यंत दिग्गजांवर टांगती तलवार राहणार आहे.

"रिझर्व्ह बँकेने 'बँकिंग नियमन कायद्यात' सुधारणा केली आहे. त्या निकषानुसार सलग दहा वर्षे संचालकपदी राहिलेल्या संचालक अपात्र ठरणार आहेत. तथापि, अशा उमेदवारांच्या अर्जाबद्दल काही निर्णय घेण्याचे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला नव्याने काही निर्देश अद्याप मिळालेले नाहीत." - संजय सुद्रिक, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सातारा डीसीसी बॅंक

साताऱ्यात जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष, खासदार नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजपुरे, दत्तानाना ढमाळ, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे हे सलग दहा वर्षे संचालक पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर या निवडणुकीत टांगती तलवार आहे. मंत्री मकरंद पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची संचालक पदाची एकच टर्म झाली आहे. तसेच मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार महेश शिंदे, आमदार अतुल भोसले, माजी आमदार शशिकांत शिंदे हे संचालक नसल्याने यंदा त्यांना संधी आहे. तसेच त्यांच्या मतदार संघात चुरस देखील आहे.

हेही वाचा -

  1. साताऱ्यात एसपींची धडाकेबाज कारवाई; तब्बल 201 सराईत गुन्हेगारांना केलं तडीपार! विसर्जन काळात 'नो एन्ट्री'
  2. कराडमधून मोबाईल चोरी, राजस्थानच्या टोळीतील ठगांना कर्नाटकात ठोकल्या बेड्या; तमिळ चित्रपटासारखी मोडस ऑपरेंडी

TAGGED:

सातारा जिल्हा बँक निवडणूक
SATARA DISTRICT BANK
SATARA DISTRICT BANK COUNTING
आरबीआय
SATARA DISTRICT BANK ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.