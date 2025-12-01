"निवडणूक आयोगाचा निर्णय खेदजनक, निकाल देखील लांबण्याची शक्यता", अनंत गुढेंचा निवडणूक आयोगावर आक्षेप
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा शिवसेना नेते आणि अमरावतीचे माजी खासदार अनंत गुढे यांनी तीव्र निषेध नोंदविला आहे.
Published : December 1, 2025 at 4:49 PM IST
अमरावती : उद्या राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. मात्र, अशातच राज्यातील काही नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची निवडणूक आयोगानं रद्द केली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा शिवसेना नेते आणि अमरावतीचे माजी खासदार अनंत गुढे यांनी तीव्र निषेध नोंदविला आहे. "स्वायत्त संस्थेविरोधात बोलू नका, असं सांगितलं जात असलं तरी असा खेदजनक निर्णय घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या अशा भूमिकेबाबत आक्षेप नोंदवतो," असं देखील अनंत गुढे यांनी सांगितलं.
कदाचित निवडणुकीचा निकाल लांबणीवर : "कदाचित निवडणुकीचा निकाल लांबणीवर उद्या होणाऱ्या निवडणुका रद्द केल्यात आणि आता त्या 20 डिसेंबरला घेतल्या जातील. या अशा प्रकारमुळं उद्याच्या निवडणुकीची 3 डिसेंबरला होणारी मतमोजणी थांबेल आणि ती देखील 20 डिसेंबरच्या मतदानंतर केली जाण्याची शक्यता आहे," असं अनंत गुढे म्हणाले.
उमेदवारांचा पैसा खर्च, मतदानाची तयारी व्यर्थ : "निवडणूक आयोगानं उमेदवारी अर्ज भरून घेतले आहेत. त्यानंतर त्यांनी अर्जांची छाननी केली. अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह देखील वाटप केलं आहे. हे इतकं सर्व करताना त्यांना काही अडचण आली नाही आणि आता मतदानाच्यावेळी निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय खेदजनक आहे. प्रचारासाठी उमेदवारांचा पैसा खर्च झाला. कोणाला मत द्यायचं हा निर्णय मतदारांनी घेतलाय. पण हे सर्व काही व्यर्थ गेलंय. जागृत नागरिक म्हणून मी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवतोय," असं अनंत गुढे यांनी स्पष्ट केलं.
नगराध्यक्ष आणि आठ सदस्य निवडणुकीला स्थगिती : अमरावती जिल्ह्यात दर्यापूर नगरपरिषदेतील प्रभाग क्रमांक 2 अ, अचलपुर नगरपरिषदेतील प्रभाग क्रमांक 10 अ, प्रभाग क्रमांक 19 ब, वरुड नगरपरिषदेतील प्रभाग क्रमांक 12 अ, अंजनगाव (सुर्जी) नगरपरिषदेतील प्रभाग क्रमांक 6 अ, प्रभाग क्रमांक ७ ब, धारणी नगरपंचायतमधील प्रभाग क्रमांक 14, प्रभाग क्रमांक 16 आणि अंजनगाव (सुर्जी) नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष पदासह सदस्य पदाच्या सर्व जागांसाठी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
