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राष्ट्रवादीच्या संविधानावर निवडणूक आयोगाचा सवाल; सुनेत्रा पवारांकडून मागवला खुलासा

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून मतभेद समोर येत आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवर काही पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता.

EC NOTICE SUNETRA PAWAR
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 8:12 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींना पुन्हा वेग आला आहे. पक्षाच्या संविधानात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना पत्र पाठवून आवश्यक कागदपत्रे आणि सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगानं पक्षाच्या सुधारित संविधानासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर खुलासा मागितला आहे. संविधानातील दुरुस्त्या कोणत्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्या, त्या मंजूर करणारे ठराव, राष्ट्रीय कार्यकारिणीची रचना, बैठकींचे इतिवृत्त, सदस्यांची यादी तसंच इतर अधिकृत कागदपत्रे सादर करण्यास आयोगानं सांगितलं आहे. आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदी आणि पक्षाने यापूर्वी सादर केलेल्या माहितीत काही विसंगती आढळल्यानं हा खुलासा मागवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक निर्णयप्रक्रिया, संविधानातील बदल आणि नेतृत्वासंदर्भातील घडामोडी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

संविधानातील दुरुस्त्यांबाबत आयोगाचा खुलासा : पक्षानं निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, संविधानातील कलम 6, 7, 12, 18(1), 32 आणि 36 मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या ठरावात केवळ कलम 18(1) मधील बदलाचा उल्लेख असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

यामुळे उर्वरित कलमांमध्ये दुरुस्त्या कोणत्या बैठकीत, कोणत्या ठरावाद्वारे आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्या? यासंबंधीचे पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश आयोगानं दिले आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच सुधारित संविधानाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून वाद : वास्तविक, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून मतभेद समोर येत आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवर काही पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत ही प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाशी सुसंगत नसल्याचा दावा केला होता. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगानं या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण मागवलं आहे.

पक्षानं काय सांगितलं? : दरम्यान, या पत्राला अनावश्यक राजकीय रंग देऊ नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांमध्ये विविध प्रशासकीय कारणांमुळे नियमितपणे पत्रव्यवहार होत असतो. आयोगाकडून वेळोवेळी विविध कागदपत्रे आणि माहिती मागवली जाते. सध्याचं पत्रही त्याच नियमित प्रक्रियेचा भाग असून, त्यामागे कोणतंही विशेष कारण नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आयोगानं मागितलेली सर्व माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे नियमानुसार सादर केली जातील, असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, संविधानातील दुरुस्त्यांबाबत आयोगानं थेट स्पष्टीकरण मागवल्यानं या घडामोडींना राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

विश्लेषकांचे मत : राजकीय विश्लेषक शैलेश परांजपे यांच्या मते, कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षानं संविधानात बदल केल्यास त्याची अधिकृत नोंद, संबंधित ठराव आणि आवश्यक कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करणं बंधनकारक असतं. त्यामुळे आयोगानं अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणं ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असली, तरी पक्षात सुरू असलेल्या अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आता पुढे काय? : यापूर्वीही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेतृत्वाच्या वादाची चर्चा झाली होती. गेल्या महिन्यात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सच्चिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पदाच्या निवडीला आव्हान देत नोटीस बजावली होती. राष्ट्रीय अध्यक्षापदाची निवड प्रक्रिया पुन्हा राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाकडे कोणती कागदपत्रे सादर केली जातात, त्यांची आयोगाकडून कशी पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर आयोग कोणता निर्णय घेतो? याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

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