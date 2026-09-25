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'तुमची नावे वगळली तर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा' -सुषमा अंधारे यांचं आवाहन

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात शिवसेना यूबीटीनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवसेना यूबीटी नेत्या सुषमा अंधारे यांनी काय सांगितलं, वाचा सविस्तर.

Sushma Andhare Press
सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 4:10 PM IST

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सोलापूर: देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात देशात संतापाची लाट उसळली आहे. शिवसेना यूबीटीच्या नेत्या सुषमा अंधारे या शुक्रवारी सकाळी सोलापूर दौऱ्यावर असताना ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून नावे गायब झाली, त्यांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करावे, असे आवाहन सुषमा अंधारे यांनी केलं आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतदारांचा संपूर्ण बहुमतांची चोरी करून भाजपाच्या झोळीत टाकण्याचा काम केलं आहे, असा आरोप शिवसेना यूबीटीच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी यावेळी केला.

कायद्यानुसार ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो -शिवसेना यूबीटी नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, 2023 च्या झालेल्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणुक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याच कायद्यातील 324 च्या कलमानुसार निवडणुक आयोग म्हणजे एक व्यक्ती नव्हे तर संपूर्ण संस्था आहे. या संस्थेत बहुमतानं निर्णय झाला पाहिजे. बहुमताच्या विरोधात कुठलीही कृती झाल्यास ती बेकायदेशीर राहील. ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत असलेले इतर दोन सदस्य संधू आणि विवेक जोशी यांनी यांच्या मतांच्या विरोधात जाऊन म्हणजेच 2 विरुद्ध 1 असे कामकाज झाले. विवेक जोशी आणि संधू या निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार आपल्या लेखी आणि तोंडी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. हे मी कायद्याची विद्यार्थांनी म्हणून संपूर्ण अभ्यास करून सांगत आहे, अशी माहिती सुषमा अंधारे यांनी दिली.

सुषमा अंधारे यांनी काय केले आरोप? (Source- ETV Bharat Reporter)

ज्ञानेश कुमार यांनी अफरातफर केली. मतदारांनी दिलेलं बहुमत चोरण्याचं कट रचून ते भाजपाच्या झोळीत टाकण्याचं काम त्यांनी केल्याचा पर्दाफाश एका माध्यमानं केला. 2023 चा कायदा आहे, त्यातील कलम 24 नुसार त्यांना अटक करण्यात येणार नाही, असा दावा केला जातो. निवडणूक आयोगात कोणताही निर्णय बहुमतानं घ्यायचा असतो, त्याच्याविरोधात केलेली कोणतीही कृती बेकायदेशीर असते. इतर दोन सदस्यांनी वारंवार आक्षेप नोंदविला होता. कलम 24 चा दाखला चुकीचा दिला जातो-शिवसेना यूबीटी नेत्या, सुषमा अंधारे

शिवसेना यूबीटी एफआयआर करणार-सुषमा अंधारे यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, एफआयआरसाठी आम्ही पक्षाच्या वतीनं फॉर्म तयार केला आहे. त्यामध्ये संपूर्ण मुद्दे आम्ही नमूद केलं आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला आवाहन करतोय, त्यांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत, अशा लोकांनी मत चोरीच्या विरोधात, नागरी अधिकाराच्या विरोधात घाला घातलाय. त्यांच्या विरोधात त्या नागरिकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्याला जाऊन तक्रार दाखल करा. त्याकरिता आम्ही एफआयआरच्या मुद्द्याची प्रत देऊ, असे आवाहन सुषमा अंधारे यांनी केलं आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका आणि आंदोलनाचा इशारा- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप असूनही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील एसआयआर प्रक्रिया थांबविण्यासह मतदार यादीतून रद्द करण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा 'जैसे थे' करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दुसरीकडं कॉक्रोच जनता पार्टीनं (CJP) गुरुवारी राजधानीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे.

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Last Updated : September 25, 2026 at 4:10 PM IST

TAGGED:

SUSHMA ANDHARE ON CEC FIR
शिवसेना यूबीटी ज्ञानेश कुमार FIR
SHIVSENA UBT ON GYANESH KUMAR
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