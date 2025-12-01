निवडणूक आयोगानं चुकीचा अर्थ लावला, निवडणुका रद्द करणं अत्यंत चुकीचं, देवेंद्र फडणवीसांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक आयोगानं काही निवडणुका रद्द केल्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणूक आयोगानं काही नगर परिषदेच्या निवडणुका रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर जोरदार टीकास्त्र डागलंय. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील जवळपास 22 नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. पुढे ढकललेल्या निवडणुकांसाठी आता 20 डिसेंबरला मतदान होणार असून, 21 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. विशेष म्हणजे उर्वरित ठिकाणांच्या निवडणुका ठरलेल्या तारखेनुसार 2 डिसेंबरला नियोजित वेळेत होणार आहेत. त्याच संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते.
निवडणुका रद्द करणं हे अत्यंत चुकीचं : काही निवडणुका अचानक रद्द झाल्यात, त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. उद्या मतदान आणि काल त्या निवडणुका रद्द झाल्यात, असं विचारलं असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मला असं वाटतं की निवडणूक आयोगानं कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे. या निवडणुका रद्द करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. अशा पद्धतीनं तर प्रत्येक वेळी कोणीही कोर्टात जाईल आणि मग निवडणूक पोस्टपाँड होईल, असं कधीच आजपर्यंत झालेलं नाही.
कुणीही आमचा शत्रू नाही, ते राजकीय विरोधक : तसेच संजय राऊत बरे झाले ही आनंदाची गोष्ट आहे. ते त्यांचे काम करतात, आम्ही आमचे काम करतो, पण कुणीही आमचा शत्रू नाही ते राजकीय विरोधक आहेत. कुठलाही राजकीय विरोधक आजारी पडला तर तो लवकर बरा झाला पाहिजे ही आमची आशा असते. ते रोज काही काही बोलतात त्यावर मी उत्तर देत नाही, त्यांचे आरोप उत्तर देण्याच्या लायकीचे मी समजत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे : कुठला नवा कायदा निवडणूक आयोग काढतंय, कोणाचा सल्ला निवडणूक आयोग घेतंय ह्याची मला कल्पना नाही. मी अनेक वकिलांशी बोललो, त्या सगळ्यांचं मत आहे की, अशा पद्धतीनं एखादा व्यक्ती कोर्टात गेलीय म्हणून निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. काल संभाजी पाटील निलंगेकर माझ्याशी बोलले, निलंग्याचं उदाहरण घेतल्यास निलंग्यात सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली. एक कोणी तरी ज्याचा फॉर्म रद्द झाला होता, तो कोर्टात गेला. कोर्टानं त्याचा फॉर्म रिजेक्ट केला. तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे मग ज्यांनी फॉर्म भरले त्यांना पूर्ण वेळ मिळाला. परत घेण्याचा पूर्ण वेळ मिळाला. प्रचाराचा पूर्ण वेळ मिळाला. कोणी तरी कोर्टात गेलं म्हणून निवडणूक पोस्टपाँड करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. अर्थात निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण माझं म्हणणं आहे, निवडणूक आयोगानं या निवडणुका पोस्टपाँड केलेल्या आहेत, त्या पूर्ण पणे चूक आहेत. निवडणूक आयोगाचा निर्णय मान्य करावा लागेल, पण माझं मत आहे की तो चुकीचा निर्णय आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
महायुतीतील हे तिन्ही पक्ष निवडून येतील : निवडणुकीत भाजपाला विजय मिळेल का? असं विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 70 ते 75 टक्के जागांवर आमचेच पक्ष निवडून येतील, महायुतीतील हे तिन्ही पक्ष निवडून येतील हा माझा विश्वास आहे. निवडणुकीत प्रत्येकाचा जास्तीत जास्त ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न असतो. आमचादेखील तो प्रयत्न आहे. ही विशेषतः निवडणूक कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. आपल्या निवडणुकीत कार्यकर्ते इतका श्रम करतात, इतकी धावपळ करतात, त्यांची अपेक्षा असते की निवडणुकीत आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मी मित्रांवर टीका सोडाच विरोधकांवरही टीका केलेली नाही. मी एका नेत्याच्या किंवा एका पक्षाच्या कोणाच्याच विरोधात बोललो नाही. शेवटी आपण पॉझिटिव्ह अजेंडा घेऊन चाललो आहोत. एक सकारात्मक मत आपण मागतो आहोत. त्यामुळे मी कोणाच्या विरोधात बोलत नाही. बोलण्याचे कारणही नाही, असंही त्यांनी सांगितलंय.
