ETV Bharat / state

लोकसभा निवडणुकांपासून निवडणूक आयोगावर झाले विविध आरोप: मतदार संभ्रमात

निवडणूक आयोगावर सातत्यानं विविध आरोप होत आहेत. निवडणूक आयोगानं वेळोवेळी या आरोपांबाबत स्पष्टीकरणदेखील दिलं आहे. पण या सर्व बाबींमुळे सामान्य मतदार नेहमीच संभ्रमात पडत आहे.

Symbolic image
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 8:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या काळात विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर विविध पद्धतीचे आरोप केले जात असल्याचं सातत्यानं दिसून येतं आहे. प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आरोप मांडण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतलेली आहे. आजच्या निवडणुकीतही हेच चित्र पाहायला मिळालं. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये आता नव्यानं भर घालत, मतदानाच्या वेळी मतदारांच्या बोटाला लावण्यात येणाऱ्या शाईबाबतही निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यात आले आहेत.

'दुसऱ्यांदा मतदान करता येत नाही' : बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणं हे गैरकृत्य असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, बोटावरील शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करताना आढळल्यास त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही आयोगानं नमूद केलं आहे. बोटावरील शाई पुसली तरी कोणालाही दुसऱ्यांदा मतदान करता येणार नाही, असा स्पष्ट खुलासाही राज्य निवडणूक आयोगानं केला आहे. शाई पुसून गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयोगानं दिला.

यापूर्वीही निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप : यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम मशीनमधील कथित घोटाळ्यांवरुन राज्य निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे देशभरात वातावरण तापलं आणि विविध पक्षांकडून आंदोलनं करण्यात आली. तसेच, न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका करत भाजपाची मनमानी व ईव्हीएमच्या वापराबाबत आक्षेप नोंदवले. त्यामुळे निवडणूक आयोग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.

महापालिका निवडणुकीतही निवडणूक आयोग विरोधकांच्या निशाण्यावर : आता महापालिकांच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. यावेळी विरोधी पक्षांनी बोटावर लावण्यात येणाऱ्या शाईबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला. बोटावरील शाई पुसून पुन्हा बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यातच मुंबई महापालिका आयुक्तांनी संबंधित शाई ही मार्किंग पेनची असल्याचा खुलासा केल्यानंतर, निवडणूक आयोग बोगस मतदानास सवलत देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.

खरं काय? खोटं काय? सामान्य मतदार संभ्रमात : अशा प्रकारे प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी पक्षांकडून विविध स्वरूपाचे आरोप केले जात असल्याचं दिसून येत आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला जात असून, त्यासाठी काही प्रमाणात पुरावेही सादर करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर काही मतदारांकडून या आरोपांना सहकार्य व समर्थन मिळत असल्यानं, नेमकं खरं काय आणि खोटं काय? याबाबत सर्वसामान्य मतदार संभ्रमात पडलेले आहेत.

हेही वाचा

TAGGED:

ELECTION COMMISSION CLARIFICATIONS
MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
राज्य निवडणूक आयोग शाई मार्कर
ALLEGATIONS ELECTION COMMISSION
ELECTION COMMISSION CREDIBILITY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.