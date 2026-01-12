मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेचे पैसे निवडणुकीपूर्वी देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाचा नकार
'लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे निवडणूक काळात महिलांना देण्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. त्याची गंभीर दखल राज्य निवडणूक आयोगानं घेतली आहे.
Published : January 12, 2026 at 8:17 PM IST
मुंबई - महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित अथवा प्रलंबित लाभ देण्यास हरकत नसली, तरी जानेवारी महिन्याचा लाभ देण्यास राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्ट मज्जाव केला. तसंच या योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थी निवडण्यासही बंदी घालण्यात आलीय. येत्या 15 जानेवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे, तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं घेतली दखल - "लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट, 14 जानेवारीपूर्वी डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार रुपये खात्यात जमा होणार," अशा स्वरूपाच्या बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडं तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत आयोगानं योजनेबाबत शासनानं नेमका कोणता निर्णय घेतला आहे, याचं स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले होते.
मुख्य सचिवांनी केला अहवाल सादर - दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दोन महिन्यांचे पैसे महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 14 जानेवारीला महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. या दाव्याची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगानं मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
काँग्रेसनं केली होती तक्रार दाखल - प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर यांनी शनिवारी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात असा आरोप केला होता की, "डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे एकूण तीन हजार रुपये मतदानाच्या आदल्या दिवशी खात्यात जमा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. हे आचारसंहितेचं उल्लंघन असून महिलांना मतदानासाठी प्रलोभन देण्याचा हा प्रकार आहे." त्यामुळं आयोगानं सरकारला असं करण्यापासून रोखावं, अशी मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली.
राज्य सरकारची भूमिका - मुख्य सचिवांनी आयोगाकडं सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं की, राज्य निवडणूक आयोगानं 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात एकत्रित आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या योजना आणि विकासकामं आचारसंहिता कालावधीत सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे."
राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश - या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित लाभ लाभार्थींना देता येईल, मात्र कोणत्याही प्रकारे पैश्यांच्या स्वरूपात लाभ देणे अथवा नवीन लाभार्थी निवडणे शक्य नसल्याचं स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगानं दिले आहेत.
हेही वाचा -