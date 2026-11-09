गोकुळ दूधसंघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार; मात्र 'ती' चार मते वेगळी ठेवली जाणार - खंडपीठाचे निर्देश
गोकुळ अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी, पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होईल त्यावेळी आलेल्या निकालानुसार प्रक्रियेत बदल होतील असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
Published : November 9, 2026 at 9:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - कोल्हापूर गोकुळ प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली, त्यात मंगळवारी ठरल्याप्रमाणे निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. ज्या चार संचालक सदस्यांचा वाद आहे, त्या सदस्यांची मतं वेगळी ठेवावीत, त्यांची मतं मोजणीत ग्राह्य धारावीत, मात्र त्यांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात यावं असे आदेश न्यायालयाने दिलेत. निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी, पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होईल त्यावेळी आलेल्या निकालानुसार प्रक्रियेत बदल होतील असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले.
अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार - गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसारच पार पडणार आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र त्यांनी मतदान केल्यास त्यांची मतं स्वतंत्र मतपेटीमध्ये ठेवण्यात येतील. याचिकाकर्ते वकील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी दिवसभर सुनावणी चालली. गोकुळ दूध संघावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या चार सदस्यांच्या नियुक्तीचे अध्यादेश काढण्यात आले, त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्याची तपासणी केली जाईल मात्र 2 नोहेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडेल असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. त्याचबरोबर सरकारने नेमलेल्या सदस्यांचे मतदान पूर्णपणे वेगळे ठेवले जावे, त्यांची मोजणी होईल, मात्र ते वेगळ्या ठिकाणी ठेवले जातील. पुढील सुनावणी प्रमाणे निर्णय होईल असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
निवडणुकीत निर्माण झाला होता वाद - कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक पार पडली. त्यामध्ये काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या समर्थीत पॅनलला 12 जागा मिळाल्या. अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या बैठकीत 14 सदस्य उपस्थितीत राहणे आवश्यक असताना महायुतीचे सर्व सदस्य अनुपस्थितीत राहिले. एक सदस्य कमी असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बैठक तहकूब केली. त्यानंतर सतेज पाटील गटाच्या सदस्यांनी शशिकांत पाटील चुयेकर अध्यक्ष पदासाठी बिनविरोध निवडून आल्याचं जाहीर केलं. त्यात शासनाने नवीन अध्यादेश काढून चार सदस्यांची थेट नेमणूक केली. त्यामुळे महायुतीचे 12 आणि नवनियुक्त 4 सदस्य असे 16 सदस्यांचा पाठिंबा घेऊन गोकुळ दूधसंघ हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्याला आव्हान देण्यात आले होते.
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