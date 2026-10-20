साताऱ्यातील मार्डी गावात वृद्धेची हत्या, पती गंभीर जखमी; दसऱ्याच्या दिवशीच घटना उघडकीस
कुऱ्हाडीने घाव घालून अज्ञाताने वृद्धेची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना माण तालुक्यात घडली आहे.
Published : October 20, 2026 at 7:29 PM IST
सातारा - ऐन दसरा सणादिवशी माण तालुक्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. धारदार शस्त्राने वार करून अज्ञाताने वृद्धेची हत्या केली आहे. तसेच हल्ल्यात मृत महिलेचा पतीही गंभीर जखमी झाला आहे. मार्डी गावातील पवार वस्तीवर ही घटना आहे. साळूबाई मारूती पवार (वय 70 वर्षे), असं खून झालेल्या महिलेचे नाव असून त्यांचे पती मारूती शंकर पवार (वय 75) हे गंभीर जखमी आहेत. याप्रकरणी संशयिताचे नाव निष्पन्न झाले असून तो फरार आहे. घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
काय घडलं नेमकं? - पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्डी गावातील मारूती पवार यांचे शेतातील वस्तीवर घर आहे. गावातील घरात राहणारी त्यांची दिव्यांग मुलगी जेवणाचा डबा घेऊन वस्तीवर गेली असता तीला घराच्या पाठीमागील बाजूस आई साळूबाईचा मृतदेह आढळून आला. तीने घटनेची माहिती नातेवाईकांना दिल्यानंतर त्यांनी गावच्या पोलीस पाटलांना कळविलं. त्यानंतर दहिवडीचे आणि शिंगणापूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.
एका संशयिताचे नाव समोर - संशयिताने धारदार शस्त्राने केलेल्या हल्ल्यात साळूबाई यांचा मृत्यू झाला होता तर पती मारुती शंकर पवार हे गंभीर जखमी होते. पोलिसांनी त्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेतून दहिवडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डीवायएसपी रणजीत सावंत, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजित घोडके घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक चौकशीत एका संशयिताचे नाव समोर आले. मात्र, संबंधित व्यक्ती पसार झाला आहे. त्यामुळे पोलिसांचा त्यांच्यावरील संशय बळावला आहे.
घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही - नवरात्रोत्सवाची सांगता आणि दसरा सण उत्साहात साजरा होत असताना मार्डी गावच्या पवार वस्तीवर घडलेल्या घटनेमुळे संपूर्ण माण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. सोमवारी रात्री ही घटना घडली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे. हल्लेखोराचे नाव निष्पन्न झाले असले तरी घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या धक्कादायक घटनेचा तपास दहिवडीचे डीवायएसपी रणजीत सावंत स्वतः करत आहेत. संशयित ताब्यात आल्यानंतरच या गुन्ह्याचा उलगडा होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
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