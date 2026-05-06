अल्पवयीन नातीचा विनयभंग, पोलिसांनी आजोबाला घेतलं ताब्यात

एका शेजाऱ्याने पत्र्याच्या फटीतून पाहिलं असता, तो वृद्ध मुलीचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांना दिसून आलं. त्यानंतर त्यांनी आरडाओरडा करून इतरांना सावध केलं.

प्रातिनिधिक चित्र
By PTI

Published : May 6, 2026 at 6:54 AM IST

Updated : May 6, 2026 at 7:12 AM IST

पुणे - पुणे शहरातील पर्वती भागात असलेल्या एका झोपडपट्टीत मंगळवारी एका वृद्धानं आपल्या नऊ वर्षांच्या अल्पवयीन नातीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे; या घटनेनंतर पोलिसांनी त्या वृद्धाला ताब्यात घेतलं असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ही घटना सायंकाळच्या सुमारास घडली. त्यानंतर संतप्त जमावाने पर्वती टेकडीजवळील रस्ता रोखून धरला आणि आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

पीडित मुलगी तिच्या आई-वडिलांसोबत राहते. तिचा आजोबा (आईचे वडील) नुकताच त्यांच्या घराला लागून असलेल्या एका छोट्या खोलीत राहायला आला होता, असं पोलिसांनी सांगितलं.

"मंगळवारी, एका शेजाऱ्याने पत्र्याच्या फटीतून पाहिलं असता, तो वृद्ध मुलीचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांना दिसून आलं. त्यानंतर त्यांनी आरडाओरडा करून इतरांना सावध केलं," असं पर्वती पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला पकडलं आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाल्यानं, खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

"आम्ही त्या आजोबाला ताब्यात घेतलं असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे," असं पोलीस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.

दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातल्याच नसरापूर येथे चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्याबाबत अशा गुन्हेगारांना पॅरोलवर सोडू नये, असा निर्णय झाला आहे. याप्रकरणी नसरापूरचे सरपंच आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना याप्रकरणी लवकर कारवाई व्हावी असं निवेदन दिलं आहे. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं, "या प्रकरणी मी स्वतः मॉनिटरिंग करणार असून यातील गुन्हेगाराला फाशी झाल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिला आहे."

