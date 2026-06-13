'एल निनो'चा प्रभाव; पिंपरी-चिंचवडमधील स्विमिंग पूल बंद करण्याचे आदेश!
पाणीसाठ्याची घटती पातळी लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व स्विमिंग पूल तातडीनं बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
Published : June 13, 2026 at 11:27 AM IST
पिंपरी चिंचवड - एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळं आणि शहरातील पाणीसाठ्याची घटती पातळी लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व महापालिकेचे स्विमिंग पूल तातडीने बंद करण्याचे आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी दिले आहेत. तसंच शहरात ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे, अशा खासगी स्विमिंग पूल, वाहन धुलाई केंद्र, बांधकाम प्रकल्प आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो - महापौर रवी लांडगे यांनी पालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांना पत्र पाठवून पाणी बचतीसाठी तातडीनं उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यंदा मान्सूनच्या आगमनास विलंब होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळं पावसाचा वेग मंदावण्याची शक्यता असल्यानं शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहरावर पाणीटंचाईचं संकट - शहराची तहान भागवणाऱ्या पवना धरणातील पाणीसाठाही चिंताजनक स्थितीत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणात सुमारे 25 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. मात्र, यंदा तो घटून 21 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत पुरेसा पाऊस झाला नाही तर शहरावर पाणीटंचाईचं संकट ओढवू शकतं. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं आतापासूनच खबरदारीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो - महापौरांनी स्पष्ट केले आहे की, 25 जूनपर्यंत समाधानकारक पाऊस न झाल्यास शहरात पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. त्यामुळं नागरिकांनीही पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. घरगुती वापरात पाण्याची बचत करणे, गळती रोखणे, वाहन धुण्यासाठी अतिरिक्त पाण्याचा वापर टाळणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर न करणे, याबाबत नागरिकांनी जबाबदारीनं वागण्याची गरज असल्याचं महापौरांनी नमूद केलं आहे.
दंडात्मक कारवाई केली जाणार - दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील पाणी वापरावर विशेष लक्ष ठेवलं जाणार असून, नियमांचं उल्लंघन करून पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
पाणी बचतीची सवय लावावी - मान्सून लांबल्यास आणि धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही तर आगामी काळात अधिक कठोर उपाययोजना लागू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आतापासूनच पाणी बचतीची सवय अंगीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
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