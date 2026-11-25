एल निनोचा मेळघाटच्या जंगलाला मोठा फटका; फेब्रुवारीतील सागवानाची पानगळ नोव्हेंबरमध्येच सुरू
पावसाची कमतरता, 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने मेळघाटच्या जंगलातील सागवान वृक्षांची पानगळ नेहमीपेक्षा दोन ते तीन महिने आधीच म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सुरू झाली आहे.
Published : November 25, 2026 at 6:05 PM IST
अमरावती : सातपुडा पर्वतरांगेतील मेळघाटच्या जंगलात साधारणतः फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला दिसणारी सागवान वृक्षांची पानगळ यंदा नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस सुरू झाली आहे. हिवाळ्याची चाहूल लागण्याच्या काळातच जंगलातील मोठमोठे सागवान वृक्ष पर्णहीन होऊ लागले आहेत. काही ठिकाणी झाडांवरील पाने पूर्णपणे गळून पडल्याने जमिनीवर पानांचा जाड थर साचलेला दिसत आहे. पायाखाली ही वाळलेली पाने आली की त्यांचा होणारा करकर आवाज मेळघाटच्या जंगलात नेहमीच ऐकू येतो; मात्र यंदा हा आवाज नेहमीपेक्षा कितीतरी महिने आधीच घुमू लागला आहे. जंगलाच्या ऋतुचक्रातील हा अनपेक्षित बदल केवळ निसर्गाचे दृश्य बदलणारा नसून, त्यामागे हवामानातील बदल, पावसाची कमतरता आणि 'एल निनो'चा संभाव्य प्रभाव असल्याचे वनस्पतीशास्त्रातील तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. एकूणच यामागची कारणे समजून घेणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा रिपोर्ट.
दोन ते तीन महिने आधीच पानगळ
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा भूभाग सागवानाच्या वनांनी व्यापलेला आहे. येथील भौगोलिक रचना, जंगलाचा प्रकार आणि ऋतुमानानुसार सागवानासह अनेक पानझडी वृक्षांची पाने ठराविक काळात गळतात. साधारणतः जानेवारीअखेरपासून फेब्रुवारी, मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया अधिक प्रकर्षाने दिसते. त्यानंतर काही काळ जंगलातील बहुतांश मोठे वृक्ष पानांविना उभे असल्याचे चित्र असते. मात्र, यंदा हीच प्रक्रिया नोव्हेंबरमध्येच सुरू झाली आहे. त्यामुळे जंगलाच्या नैसर्गिक ऋतुचक्रात बदल झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
पानगळ म्हणजे झाडांची जगण्याची नैसर्गिक युक्ती
पानगळ ही झाडांची केवळ पाने गळण्याची प्रक्रिया नसून, प्रतिकूल परिस्थितीत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी निसर्गाने विकसित केलेली एक महत्त्वपूर्ण जैविक यंत्रणा आहे, असे अमरावती शहरातील श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केले. पानझडी जंगलांमधील वृक्ष उन्हाळा आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या काळात पानगळ करतात. पानांमधून होणारे बाष्पोत्सर्जन रोखून शरीरातील पाण्याचा साठा टिकवून ठेवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक असते, हे यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. विशेषतः सागवानासारख्या मोठ्या पानांच्या वृक्षांमध्ये ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. पाणी उपलब्धतेतील घट लक्षात घेऊन झाडे आपली पाने गाळण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. त्यामुळे प्रतिकूल काळातही झाडांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा साठा वाचवता येतो, असे प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.
'अशी' आहे पानगळ प्रक्रिया
वनस्पतीशास्त्राच्या दृष्टीने पानगळ होण्यामागे महत्त्वाच्या जैविक प्रक्रिया कार्यरत असतात; त्यांना 'अॅब्सिशन' आणि 'सेनेसेन्स' असे म्हणतात. सेनेसेन्स म्हणजे पानांचे नैसर्गिक वृद्धत्व. या प्रक्रियेत पानांमधील हरितद्रव्य म्हणजेच क्लोरोफिल हळूहळू कमी होऊ लागते. त्यामुळे हिरवी पाने पिवळी पडतात आणि त्यांचे कार्य मंदावते. याच काळात पानांच्या देठाच्या आणि फांदीच्या जोडाजवळ विशेष प्रकारचा पेशींचा थर तयार होतो. त्याच थराला 'अॅब्सिशन लेअर' म्हणतात. हा थर तयार झाल्यानंतर पान आणि फांदी यांच्यातील जोड कमकुवत होतो. अखेरीस पान देठापासून वेगळे होऊन जमिनीवर पडते. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे झाड पानांमधून होणारे पाण्याचे नुकसान कमी करते, असे प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.
'एल निनो'चा प्रभाव आणि विस्कटलेले ऋतुचक्र
यंदा पानगळीची ही नैसर्गिक प्रक्रिया नेहमीच्या वेळेआधीच सुरू होण्यामागे हवामानातील असामान्य बदल महत्त्वाचे ठरत आहेत, असे प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट सांगतात. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे जागतिक वातावरणात बदल होऊन, अटलांटिक महासागरावरून आपल्या दिशेने यायला हवे असलेले वारे विरुद्ध दिशेला गेले आहेत. या वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल झाल्यामुळे त्याचा परिणाम मान्सूनच्या पर्जन्यमानावर होण्याची शक्यता असते. यंदा विदर्भासह अमरावती जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जंगलातील जमिनीचा ओलावा कमी झाला आहे. मान्सूननंतर वातावरणात राहणारी आर्द्रताही कमी झाल्याने उन्हाची तीव्रता आणि जमिनीतील बाष्पीभवन वाढले आहे. परिणामी, झाडांना जमिनीतून पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याची बचत करण्यासाठी झाडांनी आपली पानगळ नेहमीपेक्षा आधी सुरू केली आहे, असे प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.
पानगळीनंतर पुन्हा फुलणार जंगल
पानगळीनंतर जंगल कायमस्वरूपी उजाड होत नाही. उलट, या प्रक्रियेनंतर निसर्गात आणखी एक सुंदर बदल घडतो. पानगळ झालेल्या अनेक वृक्षांना पुढील वसंत ऋतूत नवीन पालवी फुटते. काही वृक्ष तर पानांविना असतानाच फुलांनी बहरून येतात. त्यामुळे पानगळ आणि त्यानंतरचा फुलोरा हा पानझडी जंगलाच्या नैसर्गिक जीवनचक्रातील महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ठरलेल्या ऋतूपेक्षा आधी सुरू झाल्यास झाडांच्या वाढीच्या, फुलोऱ्याच्या आणि फळधारणेच्या कालचक्रावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा बदल केवळ दृश्यात्मक नसून, त्याचा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासणे आवश्यक असल्याचेही प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट यांनी सांगितले.
निसर्गाच्या बदलत्या संकेतांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज
फेब्रुवारी, मार्चमध्ये होणारी पानगळ नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणे ही चिंतेची बाब आहे. कमी पाऊस, हवामानातील बदल आणि जमिनीतील ओलावा कमी होणे यामुळे जंगलाच्या नैसर्गिक चक्रावर परिणाम होत आहे, असे मेळघाटातील मानद वन्यजीव रक्षक राकेश महल्ले 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. आता झालेला बदल पूर्ववत करणे आपल्या हातात नसले, तरी भविष्यात जंगलाचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे, असेही राकेश महल्ले म्हणाले.
बदलांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे
झाडांची पानगळ ही पाण्याची बचत करण्यासाठी विकसित झालेली नैसर्गिक यंत्रणा असली, तरी यंदा कमी झालेला जमिनीतील ओलावा, वाढते तापमान आणि हवामानातील बदल यामुळे झाडांच्या नेहमीच्या कालबद्ध प्रक्रियेत बाधा निर्माण झाली आहे, असे प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट यांनी सांगितले. 'एल निनो'च्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर या बदलांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असेही प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.
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