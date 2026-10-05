राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 10 टक्के पाणी कपातीचे सरकारचे आदेश; 10 टक्के धरणसाठा आपत्कालीन वापराकरिता राखीव!
यंदा दुष्काळाचा फटका बसलेल्या महाराष्ट्रात पाणीकपात करण्याबाबत राज्य सरकारनं आज महत्त्वाचे आदेश काढले आहेत. पुढील वर्षीच्या एल निनोच्या संकटापूर्वी नियोजनाचेही आदेश देण्यात आलेत.
Published : October 5, 2026 at 8:05 PM IST
मुंबई- एल निनोच्या प्रभावामुळे संभाव्य कमी पर्जन्यमान आणि जलसाठ्यातील घट लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं उपलब्ध पाण्याच्या काटकसरीनं आणि नियोजनबद्ध वापराचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरामध्ये किमान 10 टक्के कपात करावी, असे आदेश दिले आहेत. जलसंपदा विभागानं 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन आदेश जारी केले आहेत.
राज्यातील प्रमुख धरणे, जलाशय, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधील मर्यादित जलसाठ्याचा वापर निश्चित प्राधान्यक्रमानं करण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठीचे पाणी आणि घरगुती वापराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहेत. 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित राहील, अशा पद्धतीनं जलसाठ्याचे नियोजन करण्याचे आदेश आहेत.
धरणांमध्ये 10 टक्के आपत्कालीन साठा- प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान 10 टक्के साठा अतिरिक्त बफर अर्थात आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. हा साठा सर्वसाधारण पाणीवापरासाठी वापरता येणार नाही. अनपेक्षित पर्जन्यमान घट, दीर्घ कोरडा कालावधी किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत केवळ अत्यावश्यक पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार आहे.
16 ऑक्टोबरपासून पाणी कपात- महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. 16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरात किमान 10 टक्के कपात करावी आणि जलसाठ्याची स्थिती पाहून ही कपात पुढे वाढविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
उद्योगांनाही पुनर्वापराचे बंधन- औद्योगिक क्षेत्राने उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम आणि काटकसरीने वापर करावा. प्रत्येक संबंधित उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी ज्या कामांसाठी वापरता येईल, तेथे पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
बेकायदा पाणी उपशावर कारवाई- धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून नियमित तपासणी व गस्त घालण्यात येणार असून, अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन, पंप आणि अन्य साधनसामग्री जप्त करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धरणनिहाय पाणी वापराचा आराखडा- प्रत्येक प्रमुख धरण आणि जलाशयासाठी धरणनिहाय पाणी वापराचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रकल्पांसाठी संबंधित कालवा सल्लागार समिती, तर इतर प्रकल्पांसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समिती पाणीवापराचे नियोजन अंतिम करणार आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसाठा, पर्जन्यमान आणि पाण्याची मागणी यांचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पाणीवापराच्या आराखड्यात बदल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयातील या तरतुदी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत लागू राहणार आहेत.
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