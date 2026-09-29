EXPLAINER : दुष्काळाची चाहूल! 'एल निनो'नं विदर्भ, मराठवाडा होरपळण्यास सुरुवात, मानवासह शेतीवर गंभीर परिणाम होणार
एल निनोचा विदर्भासह मराठवाड्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. नेमका काय परिणाम आहे? 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांचा हा खास रिपोर्ट...
Published : September 29, 2026 at 7:18 PM IST
नागपूर - राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा विभागाला आतापासूनच दुष्काळच्या तीव्र झळा बसायला सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील अनेक शहरात आणि गावांमध्ये अति तीव्र पाणी टंचाईचे संकेत मिळायला लागले आहेत. पावसाळा आता शेवटच्या टप्प्यावर आला असतानासुद्धा अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस आद्यपसुद्धा झालेला नसल्याने शेतीवर त्याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे.
सोयाबीन, कापूस, तूर यासह खरीप पिकांची वाढ खुंटली आहे. काही भागांत पिकं अक्षरशः करपण्याचीच परिस्थिती निर्माण झाली. यंदाच्या या परिस्थितीला 'एल-निनो'च कारणीभूत आहे. यंदा पावसानं पूर्णतः ओढ दिली असली तरी परिस्थिती सुधारण्यासाठी किमान पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चपर्यत वाट बघावी लागेल, त्यानंतर लगेचच विदर्भात तीव्र उन्हाळा पेटतो. त्यामुळं पुढील अनेक महिने पाण्याविना विदर्भातील लोकांना जड जाणार हे निश्चित आहे.
जल, जंगल केलं नष्ट , आता सतावते पाण्याची चिंता - हवामान तज्ञांच्या मते, 'एल निनो'ची स्थिती अधिकच तीव्र होत आहे. हिवाळ्यात तर अतिशय तीव्र एल निनो' राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अति- हवामान बदलाच्या घटना यापूर्वी क्वचित घडत असत, परंतु गेल्या दशकात संपुर्ण महाराष्ट्रात ढगफुटीच्या घटनात वाढ झाली आहे. जर नागपूरचा विचार केला तर गेल्या 10 वर्षांची आकडेवारी बघता 24 तासात आणि महिन्यात झालेल्या पावसात 2013 ते 2018 पर्यंत फारशी वाढ नव्हती. 2019 पासून यात वाढ झालेली दिसते. याला मानव कारणीभूत आहे.
अमर्यादित वृक्ष तोड आणि जंगल तोड, औद्योगिकरण, वाढते प्रदूषण, झपाट्याने वाढलेले शहरीकरण, काँक्रीटीकरण यातून तापमानात झालेली वाढ कारणीभूत आहे. शहरं एवढी दाट झाली की जेवढा पाऊस पडतो ते पाणी निघायला नदी, नाले राहिले नाहीत. जिथं जंगलं, तळी होती, तिथं आज जमिनीवर उष्णता निर्माण करणारे घटक निर्माण झाले आहेत, जमीन तापून सतत वर्षभर तेथील हवामान बदल घडवत असते.
हवामानाचा बदलता पॅटर्न चिंतेचा विषय - दुष्काळ परिस्थितीत आणखी एक बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे ती म्हणजे, पावसाचं बदलतं स्वरूप. काही तासांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर अनेक दिवसांचा पावसाचा मोठा खंड अशा या पद्धतीमुळे पारंपरिक शेती नियोजनावर प्रचंड परिणाम होत आहे. त्यामुळेच भविष्यात केवळ सरासरी पाऊस किती झाला याऐवजी पावसाचे वितरण, खंड, तीव्रता याचाच स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. एकीकडे मुसळधार पावसाच्या घटना तर दुसरीकडे दीर्घ पावसाची प्रतीक्षा. दोन्ही टोकांच्या हवामानामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
यंदा पावसाळा संपत असताना शेतकऱ्यांच्या शेतात उभी पिकं पाण्याची वाट पाहत आहेत. काही ठिकाणी पिकं करपलेली आहेत, तर काही ठिकाणी फळबागा वाचवण्यसाठी शेतकरी पाण्याची जुळवाजुळव करत आहेत. प्रश्न केवळ पावसाचाच राहिलेला नाही, तर उरलेली शेती, फळबागा आणि ग्रामीण पाणी व्यवस्था कशी वाचवायची हा सुद्धा आहे.
वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा निम्मही पाऊस नाही - IMD च्या दीर्घकालीन अंदाजात यंदा देशासाठी सरासरीच्या 90 टक्के इतका पाऊस होईल, असा व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाडा भागात सरासरीच्या निम्माही पाऊस झालेला नाही. यंदाच्या पावसाळ्यावर एल निनोचे सावट असल्यामुळे विदर्भात कमी पाऊस पडेल, अशी चिन्ह सुरुवातीपासूनच दिसत होती. अपेक्षेप्रमाणं ते खरं झालं.
"यावर्षी बहुतांश वेळा कमी दाबाचा पट्टा बंगालच्या उपसागरातच तयार झाला होता. एल-निनोच्या तीव्र प्रभावामुळं अरबी समुद्रात अशी एकही सिस्टीम बनली नाही. कमी पावसाचे हेही एक प्रमुख कारण ठरलं," असं मत हवामान तज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केलं.
पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता - मुख्यमंत्री : पावसाच्या तुटीचा परिणाम शेतीसोबत ग्रामीण पाणीपुरवठ्यावरही होणार आहे. जलस्रोतांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा निर्माण झाला नाही, तर आगामी काळात गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भूजलस्तर हा आताच खाली गेलाय, पुढील काही महिन्यात आणखी खाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली भूमिका मांडली.
"प्रत्येक जिल्ह्याला पाण्याचा आराखडा करायला लावलाय, उपलब्ध पाणी साठ्यामधील पाणी आणि जुलै, ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरेल एवढं पाणी ठेवून जर कुठे जास्त पाणी असेल तर ते पाणी इतर गोष्टीसाठी वापरता येईल. काही मोठ्या धरणात भरपूर पाणी आहे. त्यात जुलै-ऑगस्टपर्यंत पाण्याचं आरक्षण ठेवून उर्वरित पाणी कुठे रब्बीकरिता, उद्योगांकरिता देण्याची गरज पडली तर त्याचा योग्य विचार आपण करू शकतो. त्यामुळे कुठेही सरसकट भूमिका न घेता त्या जिल्ह्यातल्या आणि तालुक्यातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारावरच हे निर्णय झाले पाहिजे," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"एल निनो संकट आणखी तीव्र होईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एल निनो हा फेब्रुवारीमध्ये पिक करेल आणि त्यानंतर तोे खाली येईल, अशा पद्धतीचे पॅसिफिक ओशनचं हीटिंग असतात, फेब्रुवारीनंतर शितलता येणे सुरू होईल आणि त्यानंतर त्याचा परिणाम हा कमी होईल. त्यामुळे आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या तयारीत राहावे लागेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
नागपूरची संत्री, मोसंबी धोक्यात - जगभरात 'संत्रानगरी’ म्हणून ओळख असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरीही यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मोठ्या संकटात सापडलाय. राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अपुऱ्या पावसाचा मोठा फटका बसत असताना नागपूरच्या संत्रा आणि मोसंबी उत्पादकांपुढेही मोठे संकट उभे राहिले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील आग्रा गावात पावसाअभावी संत्रा व मोसंबीच्या बागांची अवस्था तर अत्यंत चिंताजनक झाली असून, अनेक झाडे सुकण्याच्या मार्गावर आहेत. संत्र्याचे रोप लावल्यानंतर त्याचे तब्बल पाच ते सहा वर्ष संगोपन करावे लागते आणि त्यानंतर झाडाला फळधारणा सुरू होते. एका झाडामागे वर्षानुवर्षे केलेली मेहनत, पाणी नियोजन आणि खर्च करून तयार झालेली ही फळझाडे वाचवणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यंदा पावसाने दगा दिल्यामुळे जमिनीतील ओलावा फार कमी झाला. सिंचनाच्या मर्यादित साधनांमुळे अनेक बागांमधील झाडे वाळण्यास सुरुवात झाली. एका बाजूस तयार झालेली फळबाग हातातून जाण्याची भीती, तर दुसऱ्या बाजूला पुढील अनेक वर्षांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
पावसाची मोठी तूट, शेती संकटात - यंदा राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. काही भागात अल्प कालावधीत मुसळधार पाऊस झाला, तर त्यानंतर मोठा खंड पडल्याने पिकांना आवश्यक असलेला सातत्यपूर्ण ओलावा मिळाला नाही. त्यामुळे ‘पाऊस झाला की नाही’ यापेक्षा ‘पाऊस कधी आणि किती दिवसांच्या अंतराने झाला’ हा प्रश्न शेतीसाठी अधिक गंभीर ठरत आहे.
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात पावसाची मोठी तूट नोंदवली गेली होती. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला यासह पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम शेतीवर जाणवत आहे. पावसाळ्याच्या अखेरीस काही ठिकाणी पावसाच्या सरी आल्या असल्या तरी आधीच नुकसान झालेल्या पिकांना त्याचा पूर्ण फायदा होईलच असे नाही.
खरीप हंगाम हातातून गेला, आता रब्बीची चिंता - पावसाची तूट कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ सध्याच्या खरीप हंगामावर होणार नाही, तर जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्यास रब्बी हंगामातील पेरणीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. गहू, हरभरा, ज्वारी यांसारख्या रब्बी पिकांसाठी जमिनीतील उपलब्ध ओलावा आणि सिंचनाची स्थिती महत्त्वाची असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आता दोन प्रश्न आहेत, खरीप पिकांचे झालेले नुकसान कसे भरून काढायचे? आणि रब्बी हंगामासाठी पाणी कुठून आणायचे?
अठरा वर्षांत प्रथमच विदर्भात कमी पाऊस - वैदर्भीयांसाठी यंदाचा पावसाळा भूतकाळात कधी नव्हे इतका भीषण व दुष्काळी ठरला आहे. तब्बल 18 वर्षांनंतर प्रथम पावसाळ्यात कमी पावसाची नोंद करण्यात आली. ही भयावह स्थिती आता बळीराजासह सर्वसामान्यांचेही टेंशन वाढविणार आहे. एल-निनोचा हा परिणाम असल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यंदा पावसाळ्यावर एल-निनोचा तीव्र प्रभाव असल्यामुळे वरुणराजा दगा देणार, अशी चिन्हे दिसत होती. हवामानतज्ज्ञांनीही पावसाळ्यापूर्वी तसा अंदाज वर्तविला होता. अपेक्षेप्रमाणे तसेच घडले.
विदर्भात चार महिन्यांमध्ये फक्त 687 मिमी पाऊस झाला, जो सरासरी पावसाच्या (937 मिमी) 26 टक्के कमी आहे. गेल्या 18 वर्षांत प्रथमच अल्पवृष्टी झाली आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच 654 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, 1901 ते 2026 या सव्वाशे वर्षांच्या कालावधीत सर्वांत कमी 534.5 मिमी पाऊस 1920 मध्ये झाला होता.
विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांची आकडेवारी बघितल्यास, केवळ गोंदिया येथेच यावर्षी सरासरीइतका म्हणजेच 1206 मिमी पाऊस बरसला आहे, तर सर्वात कमी 407 मिमी पावसाची नोंद अकोला जिल्ह्यात झाली. सर्वाधिक चिंताजनक परिस्थिती अमरावती, अकोला, वाशीम, वर्धा, चंद्रपूर आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांत आहे. यावर्षी मॉन्सूनचे जूनमध्ये उशिरा आगमन झाल्यानंतर जुलैमध्ये धुवाधार पाऊस बरसला. परंतु, त्यानंतर ऑगस्टपाठोपाठ सप्टेंबरनेही दगा दिल्याने व मधल्या काळात तीन आठवड्यांचा मोठा खंड पडल्याने पिकांनी मान टाकली आणि विदर्भात दुष्काळी स्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे साहजिकच बळीराजाचेही टेंशन वाढले आहे. कमी पावसाचा फटका खरिपासह आता रब्बी पिकांनाही बसणार आहे. यंदा पाऊस कमी पडल्याने नदी-नाले तर दुथडी भरून वाहिले नाहीच, शिवाय विहिरींतील पाण्याची पातळीही घसरली आहे. परिणामी येत्या उन्हाळ्यात भीषण जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
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