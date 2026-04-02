शिवसेना अन् राष्ट्रवादीचे 25 ते 30 आमदार भाजपामध्ये होणार विलीन: संजय राऊतांच्या दाव्यानं खळबळ

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 25 ते 30 आमदार भाजपामध्ये विलीन होतील, असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला.

खासदार संजय राऊत
Published : April 2, 2026 at 4:22 PM IST

मुंबई : "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा स्वतंत्र पक्ष आहे त्या पक्षाविषयी दुसऱ्या पक्षातील लोकांनी बोलणं अयोग्य आहे. मात्र एक गोष्ट मी खात्रीनं सांगतो की, एकनाथ शिंदे यांचे आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 25 - 30 आमदार हे भाजपामध्ये विलीन होतील," असा दावा संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी शिवसेना पक्षाच्या सुननावणीवर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "काल पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी 23 तारखेला पुढं ढकलली आहे. घटनात्मक पेच असलेली सुनावणी पुढं ढकलले जात आहे. यामुळे भविष्यात न्यायालयावर विश्वास कोण ठेवणार?"

उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावं : दुसरीकडं शरद पवार यांच्या विषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "शरद पवार यांची प्रकृती बरी नव्हती. यासाठी त्यांची भेट घ्यायला मी गेलो असता, त्यांनी महाराष्ट्र दौरा आखला असल्याचं सांगितलं. लवकरच शरद पवार हे संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत. याचबरोबर विधान परिषदेवर उद्धव ठाकरे यांनी जावं. ती निवडणूक बिनविरोध व्हावी ही आमची इच्छा आहे. मात्र याविषयी शरद पवार यांच्यासोबत मी काहीही बोललेलो नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे याविषयी शरद पवार यांच्याशी बोलतील."

देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराणी ताराराणी यांच्याबाबत भूमिका घेतली नाही : "काल पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी 23 तारखेपर्यत पुढं ढकलली आहे. घटनात्मक पेच असलेली सुनावणी पुढं ढकलली जात आहे. यामुळे भविष्यात न्यायालयावर विश्वास कोण ठेवणार? असा प्रश्न यावेळी संजय राऊत यांनी विचारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजूनही महाराणी ताराराणी यांच्या संदर्भात झालेल्या विधानावर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. कोणतंही वक्तव्य केलं नाही. ताराराणी यांचा धर्म बदलण्याचं काम एका मुनीनं केलं आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोललं पाहिजे, असं यावेळी संजय राऊत म्हणाले.

