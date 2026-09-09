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एकनाथ शिंदेंचा लंडन दौरा चर्चेत; महाराष्ट्राच्या योजनांची ब्रिटनमध्ये होणार चर्चा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आजपासून दोन दिवसीय लंडनच्या दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यात लाडकी बहीण योजनेसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 9:58 AM IST

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मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लंडन दौरा चर्चेत आला आहे. ब्रिटनच्या संसदेच्या परिसरात होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदे सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्रातील सरकारी योजनांपासून राज्याच्या विकासाच्या दिशेपर्यंत अनेक मुद्दे या दौऱ्यात मांडले जाणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी लंडनमध्ये विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत. यातील पहिला महत्त्वाचा कार्यक्रम 9 सप्टेंबरला हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये होणार आहे. यूके एशियन बिझनेस कौन्सिल आणि ‘कॅनव्हास फॉर केअर’ यांच्या संयुक्त पुढाकारातून आयोजित या कार्यक्रमात सार्वजनिक नेतृत्व आणि नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या उपक्रमांचा गौरव केला जाणार आहे.



चर्चेत महाराष्ट्राच्या तीन योजना :या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारच्या तीन योजनांकडे विशेष लक्ष वेधलं जाणार आहे. महिलांसाठीची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, सरकारी यंत्रणा थेट नागरिकांच्या दारात नेण्याचा ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम आणि तरुणांना रोजगाराच्या प्रत्यक्ष अनुभवाची संधी देणारी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ यांचा त्यात समावेश आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेची व्याप्ती मोठी असल्याने तिचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. यूके एशियन बिझनेस कौन्सिलच्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 2.38 कोटी महिला या योजनेच्या लाभार्थी होत्या. त्यावेळी योजनेवर 17,505.90 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारे देण्यात आली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी योजनेसाठी 28,290 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या सगळ्यामुळे लंडनमधील कार्यक्रमात महाराष्ट्राच्या योजनांची चर्चा आणि व्याप्ती तसेच त्या योजनांची नागरिकांपर्यंत पोहोच यावरही लक्ष केंद्रित होणार आहे.

मुलांच्या चित्रांतून महाराष्ट्राच्या योजना : या कार्यक्रमाचा एक वेगळा भाग म्हणजे ‘कॅनव्हास फॉर केअर’चं प्रदर्शन. ब्रिटनमधील मुलांनी महाराष्ट्रातील काही योजनांच्या संकल्पनांवर आधारित चित्रं तयार केली आहेत. ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनांवर आधारित ही चित्रं प्रदर्शनात ठेवण्यात येणार आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रातील सरकारी योजनांचा विषय लंडनमध्ये केवळ नेत्यांच्या भाषणातून नव्हे, तर मुलांच्या कल्पनाशक्तीतूनही समोर येणार आहे.

दुसऱ्या दिवशी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सन्मान : यानंतर 10 सप्टेंबरला हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ‘इंटरनॅशनल कॉन्क्लेव्ह 2026 : ग्लोबल बिझनेस अँड इन्व्हेस्टमेंट डायलॉग’ आयोजित करण्यात आला आहे. इंडो-युरोपियन बिझनेस फोरम आणि वर्ल्ड लीडरशिप फोरमच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या परिषदेला शिंदे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. याच कार्यक्रमात त्यांना ‘स्टेटसमनशिप अवॉर्ड’ प्रदान केला जाणार आहे. महाराष्ट्राचा विकास, पायाभूत सुविधा, नगरविकास, गृहनिर्माण आणि भारत-ब्रिटनमधील आर्थिक सहकार्य या विषयांवर शिंदे आपली भूमिका मांडतील. या परिषदेला ब्रिटिश संसदेतील सदस्यांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, महापौर, राजदूत आणि उद्योजक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.



लंडनमधील मराठी माणसांकडूनही गौरव : शिंदेंच्या दौऱ्यात लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाचाही कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्र भवनात त्यांना ‘ग्लोबल प्राईड ऑफ महाराष्ट्र’ या सन्मानाने गौरवण्यात येणार आहे. या मंडळाला जवळपास 64 वर्षांची परंपरा असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या लंडन दौऱ्यात एकीकडे ब्रिटिश संसदेच्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राच्या विकासाची चर्चा, दुसरीकडे राज्यातील योजनांचा उल्लेख आणि तिसरीकडे परदेशात राहणाऱ्या मराठी बांधवांकडून सन्मान असं चित्र असणार आहे. हा दोन दिवसांचा हा दौरा महाराष्ट्राच्या योजनांची परदेशात होणारी चर्चा, राज्याच्या विकासाचं सादरीकरण आणि ब्रिटनमधील मराठी समाजाशी संवाद, अशा तीनही बाजूंनी लक्षवेधी ठरत आहे.

खासदार श्रीकांत शिंदे हेदेखील आहेत लंडनमध्ये- उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र, खासदार श्रीकांत शिंदे हेदेखील लंडनमध्ये आहेत. त्यांनी नुकतेच एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले की, माझ्या 'TRIUM Global MBA' या मास्टर्स प्रोग्रामच्या पहिल्या मॉड्यूलसाठी मी उपस्थित राहिलो. कॅम्पसमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर उभे राहण्याचा अविस्मरणीय क्षण होता. ही माझी दुसरी मास्टर्स पदवी आहे. पहिली ऑर्थोपेडिक्समधील एमएस' (MS) होती. ही पदवी एका पूर्णपणे वेगळ्या विश्वाची दारे उघडणारी आहे. वैद्यकीय क्षेत्रानं मला उपचार कसे करायचे हे शिकवले. तर येथे मी गुंतागुंतीचे आर्थिक प्रश्न आणि धोरणे समजून घेण्यासाठी आलो आहे. क्षेत्र वेगळे असले तरी कुतूहल तेच आहे. मी नेहमीच आवडीनं शिकणारा विद्यार्थी राहिलो आहे. हे कुतूहल कधीच संपू नये, अशी माझी इच्छा आहे.

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