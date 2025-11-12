'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणीची शक्यता
शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे.
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 मध्ये स्थापन केलेल्या शिवसेना पक्षाच्या नावावरून आणि चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात वाद सुरू आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कुणाचा? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेलं खंडपीठ आज मूळ याचिका आणि अंतरिम अर्जावर अंतिम युक्तिवाद ऐकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचं प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल करतील. त्यांच्या याचिकेत, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी हे प्रकरण निकाली लागावे, असा आग्रह धरला आहे.
2022 मध्ये सुरू झाला वाद : शिवसेनेतील वादाला 2022 मध्ये सुरुवात झाली. खरं तर एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंड केलं. यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी (शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे युती) सरकार अल्पमतात आलं. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 40 आमदारांसह एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन करून ते मुख्यमंत्री झाले. या सरकारमध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला दिलं धनुष्य-बाण चिन्ह : निवडणूक आयोगानं फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना मानून धनुष्य-बाण चिन्ह वाटप केलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी 2024 मध्ये शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. उद्धव ठाकरे गटानं या निर्णयाला 'बेकायदेशीर आणि पक्षपाती' ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाच दार ठोठवलं. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, 'शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा आहे. त्यांचा पुत्र असल्यानं पक्षावर माझा हक्क आहे.'
ठाकरेंकडून आयोगाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान : दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, 2022 च्या पक्षांतराच्या वेळी बहुसंख्य आमदार असलेल्या गटालाच खरी शिवसेना मानावं.
