महायुतीतच 'अस्तित्वाची लढाई' : एकनाथ शिंदे Vs देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार थेट आमने-सामने ! बुलढाण्यात तिरंगी लढत
शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात आगामी निवडणुकीवरुन चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. बुलढाण्यात तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार आमने-सामने उभे आहेत.
Published : November 22, 2025 at 5:21 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात 11 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू आहे. मात्र जिल्हा मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा नगरपरिषदेची लढत मात्र राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. इथं महायुतीतच थेट बंडखोरी पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड या नगराध्यक्ष पदासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत. तर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आणि तब्बल 15 वर्षे आमदार राहिलेले विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे या देखील नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपाकडून उभ्या आहेत.
अर्पिता शिंदे यांच्या प्रचारासाठी खुद्द मुख्यमंत्री ? : आगामी निवडणुकीसाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचार युद्धपातळीवर सुरू झाला आहे. अर्पिता शिंदे यांच्या प्रचारासाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 27 किंवा 28 नोव्हेंबरला बुलढाण्यात सभा घेणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. तर दुसरीकडं पूजा गायकवाड यांच्या बाजूनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः 29 नोव्हेंबरला बुलढाण्यात दाखल होऊन सभा घेणार आहेत. म्हणजेच एकाच मैदानावर दोन दिवसांच्या फरकानं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकमेकांच्या उमेदवारांसाठी ताकद पणाला लावणार आहेत. महायुतीतील हे अंतर्गत युद्ध आता शिगेला पोहोचलं आहे.
महाविकास आघाडीचा तगडा उमेदवार : दुसरीकडं महाविकास आघाडी मात्र बुलढाण्यात पूर्णपणे एकसंघ दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-उबाठा पक्षाच्या यांनी एकत्र येऊन तगडा उमेदवार दिला आहे. त्यातच वंचित बहुजन आघाडीही आता काँग्रेसच्या बाजूनं झुकल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. महायुतीला इथं एकजूट दाखवता आलेली नाही. संजय गायकवाड आणि विजयराज शिंदे हे दोघंही बुलढाण्यातील दिग्गज नेते. दोघांमध्ये जुनी राजकीय वैरता आहे. आता पत्नींच्या रूपानं ही लढाई रस्त्यावर उतरली आहे. महायुतीच्या या अंतर्गत कलहाचा फायदा विरोधकांना होणार की महायुतीला हे शेवटच्या क्षणी एकजूट दाखवणार ? येत्या काही दिवसांत बुलढाण्याच्या राजकारणाची ही लढाई संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणार आहे.
