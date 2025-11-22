ETV Bharat / state

महायुतीतच 'अस्तित्वाची लढाई' : एकनाथ शिंदे Vs देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार थेट आमने-सामने ! बुलढाण्यात तिरंगी लढत

शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात आगामी निवडणुकीवरुन चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. बुलढाण्यात तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे उमेदवार आमने-सामने उभे आहेत.

Eknath Shinde Vs Devendra Fadnavis
अर्पिता शिंदे आणि पूजा गायकवाड (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : जिल्ह्यात 11 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू आहे. मात्र जिल्हा मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा नगरपरिषदेची लढत मात्र राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. इथं महायुतीतच थेट बंडखोरी पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड या नगराध्यक्ष पदासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत. तर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आणि तब्बल 15 वर्षे आमदार राहिलेले विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे या देखील नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपाकडून उभ्या आहेत.

Eknath Shinde Vs Devendra Fadnavis
अर्पिता शिंदे (ETV Bharat Reporter)

अर्पिता शिंदे यांच्या प्रचारासाठी खुद्द मुख्यमंत्री ? : आगामी निवडणुकीसाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचार युद्धपातळीवर सुरू झाला आहे. अर्पिता शिंदे यांच्या प्रचारासाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 27 किंवा 28 नोव्हेंबरला बुलढाण्यात सभा घेणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. तर दुसरीकडं पूजा गायकवाड यांच्या बाजूनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः 29 नोव्हेंबरला बुलढाण्यात दाखल होऊन सभा घेणार आहेत. म्हणजेच एकाच मैदानावर दोन दिवसांच्या फरकानं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकमेकांच्या उमेदवारांसाठी ताकद पणाला लावणार आहेत. महायुतीतील हे अंतर्गत युद्ध आता शिगेला पोहोचलं आहे.

Eknath Shinde Vs Devendra Fadnavis
पूजा गायकवाड (ETV Bharat Reporter)

महाविकास आघाडीचा तगडा उमेदवार : दुसरीकडं महाविकास आघाडी मात्र बुलढाण्यात पूर्णपणे एकसंघ दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-उबाठा पक्षाच्या यांनी एकत्र येऊन तगडा उमेदवार दिला आहे. त्यातच वंचित बहुजन आघाडीही आता काँग्रेसच्या बाजूनं झुकल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. महायुतीला इथं एकजूट दाखवता आलेली नाही. संजय गायकवाड आणि विजयराज शिंदे हे दोघंही बुलढाण्यातील दिग्गज नेते. दोघांमध्ये जुनी राजकीय वैरता आहे. आता पत्नींच्या रूपानं ही लढाई रस्त्यावर उतरली आहे. महायुतीच्या या अंतर्गत कलहाचा फायदा विरोधकांना होणार की महायुतीला हे शेवटच्या क्षणी एकजूट दाखवणार ? येत्या काही दिवसांत बुलढाण्याच्या राजकारणाची ही लढाई संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणार आहे.

Eknath Shinde Vs Devendra Fadnavis
लक्ष्मी काकस (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. भाऊ, बहीण, बायको...विदर्भात नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच तिकीट, तळागाळातले कार्यकर्ते उचलणार सतरंज्या
  2. महायुतीमधील फोडाफोडीच्या राजकारणाची दिल्लीपर्यंत ठिणगी ! एकनाथ शिंदेंच्या भेटीत अमित शाह काय म्हणाले?
  3. फडणवीसांच्या सरकारमधील धुसफूस चव्हाट्यावर; शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा कॅबिनेटवर बहिष्कार

TAGGED:

BULDHANA LOCAL BODY ELECTION 2025
POOJA GAIKWAD VS ARPITA SHINDE
एकनाथ शिंदे VS देवेंद्र फडणवीस
शिवसेना आणि भाजपा आमने सामने
EKNATH SHINDE VS DEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.