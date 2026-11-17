'विश्वासघात करणारेच आज दुसऱ्यांना थापाडे म्हणतात!'-एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता घणाघात
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी 2019 मधील शिवसेना-भाजपा युती आणि सत्तास्थापनेच्या वादाचा दाखला दिला.
Published : November 17, 2026 at 8:32 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्रातील 14 कोटी जनतेला थापा मारून जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसणारेच आज दुसऱ्यांना थापाडे म्हणत आहेत. स्वतःच्या खुर्चीसाठी भाजपाच्याही पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांनी आधी स्वतःचा राजकीय इतिहास तपासावा. खरे थापाडे कोण आहेत, हे महाराष्ट्रातील जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता जोरदार हल्लाबोल केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना थापाडे म्हणणाऱ्यांनी आधी 2019 मधील घटनांचा हिशेब द्यावा, असा पलटवारही त्यांनी केला.
2019 मध्ये शिवसेना आणि भाजपानं एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे राज्यात युतीचेच सरकार स्थापन व्हायला हवे होते. मात्र, केवळ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी महाराष्ट्रातील जनतेशी खोटे बोलण्यात आले. जनतेचा विश्वासघात करण्यात आला. ज्या भाजपासोबत निवडणूक लढवली, त्याच भाजपाच्या पाठीतही खंजीर खुपसण्यात आला. मग. अमितभाईंना थापाडे म्हणण्याचा अधिकार कोणाला आहे? दुसऱ्यांना नैतिकतेचे धडे देण्यापूर्वी स्वतःच्या राजकीय इतिहासातील थापांचा हिशेब द्यावा, असा घणाघात एकनाथ शिंदे यांनी केला.
मोदी-शाहांवर टीका करून प्रसिद्धी मिळवण्याचा उद्योग- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर दररोज टीका करायची. खोटेनाटे आरोप करायचे आणि त्यातून माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवायची, हाच काहींचा उद्योग झाला आहे. 'खोटे बोला, पण रेटून बोला आणि माध्यमांमध्ये राहा', अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे. मात्र, जनतेला सगळे समजते. केवळ आरोपांच्या फैरी झाडून वास्तव बदलत नाही. काहींची अवस्था अशी झाली आहे की, त्यांना दिवसभर मोदीजी आणि अमितभाई यांच्याशिवाय दुसरे काहीच दिसत नाही. त्यांना मोदी फोबिया आणि अमित शाहफोबिया झाला आहे, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगावला.
बांधावर जाता, मग बिस्किटाचा पुडा तरी दिला का?- राज्यातील शेतकरी सध्या दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातो, असे सांगणाऱ्यांनी एखादा बिस्किटाचा पुडा तरी शेतकऱ्याला दिला का, असा बोचरा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी विचारला. शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत करण्याऐवजी त्याच्या संकटावर राजकारण करणं योग्य नाही. राजकारण करण्यासाठी इतर अनेक विषय आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्वांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केलं.
फोटो म्हणजे समर्थन नव्हे! - रोहित पवारांना प्रत्युत्तर- एखाद्या उद्योजकासोबत फोटो असणं किंवा त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं म्हणजे त्या व्यक्तीला पाठीशी घालणं अथवा तिचे समर्थन करणं, असा अर्थ होत नाही. कोणाच्या कार्यक्रमाला जाणं हा गुन्हा नाही. त्यामुळे कोणताही ठोस पुरावा नसताना केवळ फोटोच्या आधारे आरोप करणं चुकीचे आहे, असे सांगत शिंदे यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या वक्तव्यावर पलटवार केला. केवळ छायाचित्राच्या आधारावर एखाद्याला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न योग्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संताजी-धनाजींचा दाखला देत विरोधकांची खिल्ली- विरोधकांवर टीका करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संताजी-धनाजींच्या इतिहासाचाही संदर्भ दिला. मुघलांच्या घोड्यांना पाणी पितानाही कोण दिसत होते, अशी उपरोधिक टिप्पणी करत त्यांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली. मोदी आणि अमित शाह यांच्याभोवतीच काहींचे राजकारण फिरत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. 2019 मध्ये जनतेचा विश्वासघात करून सत्तेसाठी युती तोडणाऱ्यांनी आज दुसऱ्यांना थापाडे म्हणणे म्हणजे 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' अशीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील जनता हा इतिहास विसरलेली नाही. विश्वासघाताचा इतिहासही पुसला जाणार नाही, असा इशारा देत शिंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
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