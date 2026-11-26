"शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही"; महाडमधून एकनाथ शिंदेंचा फायनान्स कंपन्यांना सज्जड दम
संविधान दिनानिमित्त रायगड दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी किल्ले रायगडावर गडकिल्ले संवर्धनाचा संदेश दिला, तर महाड येथील भाषणातून दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे ठोस आश्वासन दिले.
Published : November 26, 2026 at 8:17 PM IST
रायगड : संविधान दिनाचे औचित्य साधत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज रायगड जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौऱ्यानिमित्त ऐतिहासिक किल्ले रायगडापासून ते महाडच्या ऐतिहासिक चवदार तळ्यापर्यंत विविध कार्यक्रमांना त्यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
किल्ले रायगडावर दाखल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. संविधान दिनानिमित्त पर्यावरण विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'गडांचा मान, संविधानाचा सन्मान' या उपक्रमात सहभागी होत गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्याचे आवाहन त्यांनी केले. गडकिल्ले प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी तरुणाईने पुढाकार घ्यावा, असे सांगतानाच गडांचे संवर्धन आणि स्वच्छता राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतील 11 किल्ल्यांवर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आल्याची माहिती सिद्धेश कदम यांनी दिली; तर ज्योती वाघमारे यांनी आपल्या भाषणातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे रयतेचे स्वराज्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून दिलेल्या समानतेच्या विचारांचा संदर्भ देत काँग्रेसवर टीका केली. संविधानामुळेच सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमानंतर महाडच्या ऐतिहासिक चवदार तळ्याला भेट देत एकनाथ शिंदे यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. यावेळी चवदार तळे परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांचीही त्यांनी पाहणी केली. दरम्यान, पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी आपल्या भाषणातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत रायगडचा मावळा त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगितले. तसेच, रायगडमध्ये रोजगारनिर्मितीसाठी काही मंडळी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे उद्योग येऊ नयेत, यासाठीही काही जण प्रयत्न करत असल्याचा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला मदतीचा हात देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते चारा वाहून नेणाऱ्या ट्रकांना हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांतून चारा संकलित करून लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील पशुधनासाठी पाठविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत सुमारे 50 ट्रक चारा पाठविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यानंतर महाड येथे दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. महाड-पोलादपूरमधील तळीये आणि पारमाचीसह अन्य बाधित गावांतील कुटुंबांचे पुनर्वसन लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या असून, बाधित कुटुंबांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "होणारी कामे सगळेच करतात, मात्र न होणारी कामे मी करतो", असे म्हणत त्यांनी रखडलेल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
याच बैठकीत दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना आणि सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगत, त्यांनी फायनान्स कंपन्या आणि सावकारांना थेट इशारा दिला. "कर्जबाजारी आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावून त्यांना त्रास दिल्यास संबंधितांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही", असा सज्जड इशारा एकनाथ शिंदे यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलू नये, त्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
एकूणच, संविधान दिनाच्या निमित्ताने ऐतिहासिक वारसा संवर्धन, सामाजिक समतेचा संदेश, दुष्काळग्रस्त पशुधनासाठी मदत आणि दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा अशा विविध मुद्द्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा रायगड दौरा चर्चेत राहिला.
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