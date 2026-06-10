वृद्धाला मारहाण प्रकरणात दोषींवर हत्येच्या प्रयत्नाचं कलम लावा! एकनाथ शिंदे यांचे आदेश; मनसेनं दिला परप्रांतीय चालकांना चोप
ठाण्यातील वृद्धाला मारहाण प्रकरणात दोषींवर हत्येचा प्रयत्न केल्याचं कलम लावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिसांना दिली आहे.
Published : June 10, 2026 at 7:53 PM IST
ठाणे - ज्युपिटर हॉस्पिटलच्या बाहेर काल सायंकाळी सहा वाजताचा सुमारास किरकोळ कारणावरून एका परप्रांतीय ओला चालकानं वृद्ध व्यक्तीला अत्यंत गंभीर मारहाण केल्याच्या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. शिवसेना (ठाकरे) सुमित बोराडे तसंच शिवसेना (शिंदे) नितेश पाटोळे हे दोन्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, या दोन्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी यांनी तात्काळ शोध घेऊन 'त्या' परप्रांतीय ओला चालकाला पकडून शिवसेना स्टाईलने चोप दिला. त्यानंतर या घटनेचं गांभीर्य ओळखून त्यांनी आरोपीला तत्काळ वर्तकनगर पोलीस ठाण्याच्या स्वाधीन केलं आणि त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.
ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पीटल जवळ वृद्धाला मारहाण करणाऱ्या परप्रांतीय चालकावर 307 कलमाअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिलेत. काल संध्याकाळी रस्त्यावर थुंकणाऱ्या परप्रांतीय चालकाला एका वृद्धानं जाब विचारल्यानंतर या चालकानं खाली उतरून या वृद्धाला बेदम मारहाण केली होती. यावेळी या परप्रांतीय चालकानं या वृद्ध व्यक्तीला मारण्यासाठी हातात दगड घेतल्याचंही स्पष्टपणे दिसत होतं. अशाप्रकारे घाण केल्याचं लक्षात आणून दिल्यावरही जाब विचारणाऱ्याला गंभीर मारहाण होणार असेल तर ते कदापी खपवून घेतलं जाणार नाही. या घटनेत सदर वृद्धाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याचा पाय मोडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याची तत्काळ दखल घेत स्थानिक शिवसैनिकांनी या चालकाला शोधून अद्दल घडवून त्याला वर्तक नगर पोलीस स्थानकात आणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र ही घटना समजताच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन परप्रांतीय चालकावर हत्येचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुमरे यांना दिले आहेत.
मनसे आक्रमक परप्रांतीय ओला उबर चालकांना फटकावले - ठाण्यात वयोवृद्ध व्यक्तीला मारहाण झाल्यानंतर मनसे ॲक्शन मोडवर आल्याचं दिसलं. ज्या ठिकाणी मारहाण झाली होती त्या ठिकाणी परप्रांतीय रिक्षाचालक आणि ओला उबेर चालक मोठ्या प्रमाणात उभे असतात. परप्रांतीय ओला उबेर आणि रिक्षा चालकांना मनसेनं त्यानंतर चांगलाच दणका दिला. मनसे नेते अविनाश जाधव आणि रवींद्र मोरे यांच्यासह पदाधिकारी यांनी मनसे स्टाईलनं त्यांना दणका दिला.