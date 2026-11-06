राजकारणापलीकडचे संबंध! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतली शरद पवारांची भेट; विलीनीकरणावर मात्र मौन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
Published : November 6, 2026 at 5:39 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती आता उत्तम असून, डॉक्टरांनीही त्यांचे सर्व पॅरामीटर्स व्यवस्थित असल्याचं सांगितलं आहे. उद्या त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शुक्रवारी (6 नोव्हेंबर) दुपारी शिंदे यांनी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात जाऊन पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे म्हणाले, शरद पवार यांच्याशी माझी चर्चा झाली. ते खुर्चीवर बसले होते. त्यांच्याशी काही वेळ संवाद साधता आला. डॉक्टरांनी त्यांचे सर्व पॅरामीटर्स व्यवस्थित असल्याचं सांगितलं असून, काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यांची इच्छाशक्तीही मजबूत आहे. मी त्यांना लवकर बरे व्हा आणि फिट राहा, असा सल्ला दिला. या भेटीवेळी खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉक्टरही उपस्थित होते. यावेळी दिवाळीच्या शुभेच्छांची देवाणघेवाणही झाली. राजकारणापलीकडे जाऊन नाती जपली पाहिजेत, असं सांगत या भेटीमागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
पवार देशातील अनुभवी ज्येष्ठ नेते :
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शरद पवार हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील अनुभवी ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे अशा ज्येष्ठ नेत्याला रुग्णालयात दाखल केलं असताना त्यांची भेट घेणं हे राजकीय कारणांसाठी नसते. माझे आणि पवार साहेबांचे संबंध केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नसून कौटुंबिक आणि राजकारणापलीकडचे आहेत. मी मुख्यमंत्री असतानाही पवार साहेब महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांबाबत सूचना करायचे. त्यांच्या सूचनांनुसार आम्ही प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. आजही काही अडचणी असल्यास ते मला फोन करतात. आम्ही दोघांनीही कधी राजकीय अभिनिवेश मनात ठेवला नाही, असंही शिंदेंनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, रुग्णालयात उपचार घेत असतानाही शरद पवारांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची विचारपूस केली. सातारा आणि महाबळेश्वर परिसरातील गावांमधील पाण्याची स्थिती तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत त्यांनी चर्चा केली. दुष्काळाच्या प्रश्नाबाबत पवार साहेब किती संवेदनशील आहेत, हे यातून दिसून येतं, असे शिंदे म्हणाले. दुष्काळी दौऱ्यादरम्यान जेवणातून संसर्ग झाल्यानं पवारांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. आता त्यांची प्रकृती सुधारत असून, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी पुरेशी विश्रांती घ्यावी, असंही शिंदेंनी सांगितलं.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर भाष्य टाळले :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर विचारलं असता, आजची भेट केवळ शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी होती. त्यामुळे या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असं स्पष्ट करत शिंदे यांनी या विषयावर भाष्य करणं टाळले.