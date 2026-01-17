मुंबई मनपात सत्तासमीकरण तापले; एकनाथ शिंदे यांच्या कडून पुन्हा ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’
मुंबईत शिवसेनेच्या नगरसेवकांना सत्तास्थापनेपर्यंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील वांद्रे परिसरातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
Published : January 17, 2026 at 11:01 PM IST
मुंबई - महानगरपालिकेच्या सत्तासमीकरणात हालचालींना वेग आला असतानाच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने खबरदारीची पावले उचलली आहेत. मुंबईत शिवसेनेचे 29 नगरसेवक निवडून आले आहेत. या सर्वांना सत्तास्थापनेपर्यंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील वांद्रे परिसरातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. सत्ता स्थापनेदरम्यान घोडेबाजार होऊ नये, यासाठीच ही व्यवस्था करण्यात आल्याचं बोललं जातंय.
शिवसेनेच्या 29 नगरसेवकांना बुधवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत वांद्र्याच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पुढील तीन दिवस तेथेच मुक्काम करण्यास सांगण्यात आले असून, सत्ता स्थापनेच्या प्रक्रियेत कोणतीही फोडाफोडी होऊ नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येते.
मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 114 नगरसेवकांची गरज आहे. भाजपाने 89 जागा जिंकत सर्वाधिक जागांचा मान मिळवला असला, तरी बहुमतापासून दूर राहिल्याने त्यांना शिवसेना (शिंदे) गटाच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्याचबरोबर शिवसेना (उबाठा) नेते उध्दव ठाकरेंचे 65 नगरसेवक निवडून आले आहेत. मनसे आणि कॉंग्रेसचा पाठींबा मिळवून हा आकडा 98 पर्यंत जात आहे. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे नगरसेवकां फोडाफोडीचं राजकारण होऊ शकतं. 2017 च्या निवडणूकीनंतर सत्तास्थापनेवेळी शिवसेनेने संख्याबळ वाढवण्यासाठी मनसेचे 7 नगरसेवक फोडले होते.
त्याचबरोबर 2019 च्या निवडणुकीत उध्दव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी स्थापन झाली. तेव्हाही तिनही पक्षांच्या आमदारांना मुंबईतल्या विविध हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. 2022 मध्ये शिंदेंसह 40 आमदार गुवाहाटीत दाखल झाल्याची घटना अजूनही ताजी असतानाच, चार वर्षांनी पुन्हा एकदा ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ चर्चेत आलं आहे. 2019 आणि 2022 मध्ये घडलेल्या घटनांचा अनुभव लक्षात घेता, सत्तासमीकरण बिघडू नये म्हणून लोकप्रतिनिधींना एकाच ठिकाणी ठेवण्याची ही पध्दत वापरली जाते.
दरम्यान, शिवसेनेने घेतलेल्या या खबरदारीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, “आता पळवापळवी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. सर्व निर्णय शांतपणे आणि एकत्र घेतले जातील. त्यामुळे अशा शक्यतांचा प्रश्नच नाही.”
तर दुसरीकडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर टीका केली आहे. “त्यांना भाजपाची भीती वाटते. एकदा फुटलेले लोक पुन्हा फुटू शकतात. शिंदे गटातील अनेक नगरसेवक मूळचे आमचेच आहेत. भाजप महापौरपदासाठी त्यांचे नगरसेवक फोडू शकते,” असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला.
मुंबई महापालिकेच्या सत्तास्थापनेसाठी अजून काही वेळ जाणार आहे. तोपर्यंत कोणताही धोका शिंदे यांना पत्करायचा नाही असं सांगण्यात येत आहे.