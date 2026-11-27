उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा, तीन महिने मिळणार मोफत अन्नधान्य
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
Published : November 27, 2026 at 8:23 PM IST
बुलढाणा - दुष्काळाच्या संकटात सरकार आणि शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात स्पष्ट केले. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, दुष्काळ मोठा असला तरी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. प्रत्येक मंत्री आणि आमदार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना भेटत आहेत आणि धीर देत आहेत. शिवसेना आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे पूर्णपणे उभे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय - मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण योजने'अंतर्गत शिलाई मशीनचे वाटप केले. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना त्यांनी सांगितले की, पुढील तीन महिने स्वस्त धान्य दुकानांमधून मोफत अन्नधान्य वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ दिलासा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासन सतर्क - उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्यासाठी प्रशासन सतर्क आहे. शिवसेना नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढत आली आहे आणि या संकटातही ती त्यांच्या सोबत आहे.
शेतकऱ्यांना आधार मिळेल - मेहकर येथील या मेळाव्याला मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमुळे आणि जाहीर निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आश्वासनाची भावना निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे दुष्काळाच्या काळातही शेतकऱ्यांना आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
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