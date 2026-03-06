ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदेंनी साताऱ्यातील विकास कामांमध्ये घातलं लक्ष, 'या' ग्रामपंचायतीची लवकरच होणार नगरपंचायत!

नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यात लक्ष घातलं आहे.

Umbraj Nagar Panchayat
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना निवेदन देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)
Published : March 6, 2026

Published : March 6, 2026 at 8:47 PM IST

Updated : March 6, 2026

सातारा : जिल्ह्यात आता आणखी एका नगरपंचायतीची भर पडणार आहे. कराड तालुक्यातील उंब्रज ग्रामपंचायतीला लवकरच नगरपंचायतीचा दर्जा मिळणार असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या संदर्भातील प्रस्तावावर सही केली आहे. त्यामुळं प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नागरिकांनी केली होती मागणी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मागील पंधरवड्यात महाबळेश्वर तालुक्यातील आपल्या दरे गावी खासगी दौऱ्यावर मुक्कामी होते. त्यावेळी सातारा जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेऊन विकासकामांची निवेदनं दिली होती. त्यामध्ये उंब्रज ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायतीत रुपांतर करावं, अशा मागणीचं निवेदन ॲड. महादेव साळुंखे तसंच इंद्रजित जाधव, अतुल पाटील, सचिन जाधव, सुशांत इनामदार, महेश मानकर, अमित पाटील, बाळासाहेब भोसले, मधुकर जाधव यांनी दिलं होतं. त्यावर त्यांनी तत्काळ शेरा मारून कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला.

Umbraj Nagar Panchayat
ॲड. महादेव साळुंखे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलेलं निवेदन (ETV Bharat Reporter)

निवेदनातून नमूद केली गावाची परिस्थिती : उंब्रज ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये सुमारे 35 ते 40 हजार लोक राहातात. त्यामुळं ग्रामंपचायतीवर नागरी सुविधांचा ताण आला आहे. घनकचरा प्रकल्प नाही. तारळी नदीकाठ कचरा डेपो झाला आहे. पिण्याचं पाणी दूषित होवून नदीकाठच्या गावांना दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. बाजारपेठेत सुविधा नाहीत. व्यापारी संकुलाच्या अभावामुळं व्यापाऱ्यांना अडचणी येत आहेत. आरोग्यसेवा अपुरी पडत आहे. फायर स्टेशन नाही. अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळण्यास मर्यादा येत आहेत, अशी सर्व परिस्थिती ॲड. महादेव साळुंखे यांनी निवेदनात नमूद केली आहे.

उंब्रज नगरपंचायतीला दाखवला हिरवा कंदील : पुणे-बंगळुरू आशियाई महामार्गावरील उंब्रज ही विस्तारत चाललेली मध्यवर्ती बाजारपेठ आहे. त्यामुळं उंब्रज ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायतीत रुपांतर हाच उंब्रजच्या समस्यांवर उपाय आहे. नगरपंचायतीच्या संदर्भातील प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडं प्रलंबित आहे. तो त्वरीत मंजूर झाल्यास सर्व प्रश्न सुटतील, अशी विनंती ॲड. साळुंखे यांनी निवेदनात केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने कारवाई व्हावी, असा शेरा मारत उंब्रज नगरपंचायतीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

दरम्यान आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील दरेगावात निसर्गोपचार केंद्र सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे ठाण्यात राहात असले तरी त्यांचं आपल्या मूळ गाव आणि जिल्ह्यावर लक्ष असल्याचं यातून दिसून येत आहे.

एकनाथ शिंदे
उंब्रज ग्रामपंचायत
UMBRAJ NAGAR PANCHAYAT

एकनाथ शिंदे
उंब्रज ग्रामपंचायत
UMBRAJ NAGAR PANCHAYAT

