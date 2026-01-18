ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे यांनी हॉटेलमधील शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना काय निर्देश दिले? जाणून घ्या, सविस्तर

शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांची मुंबईमधील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

Eknath shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Source- @mieknathshinde X media account)
January 18, 2026

मुंबई: शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना भेटल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. "जे नवीन लोक निवडून आले आहेत, त्यांना मार्गदर्शन करायचं आहे. ते सर्वजण येथे जमले आहेत. टप्प्याटप्प्यानं सर्व प्रस्ताव तयार करून प्रभागाचा विकास करायचा आहे. त्यांना राज्य सरकारकडूनही मदत मिळेल", असे त्यांनी सांगितलं.

शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये भेटल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मी नवीन नगरसेवकांचे अभिनंदन केलं आहे. त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. मी त्यांना त्यांच्या प्रभागातील स्वच्छतेवर आणि पाण्याच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी आपापल्या प्रभागात स्वच्छता आणि सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. मुंबईनं विकासाला स्वीकारलं आहे. विकासाच्या विरोधाला नाकारलं आहे. मुंबईच्या जनतेनं विश्वास दाखवला आहे. महाराष्ट्रात भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. शिवसेना अल्पावधीतच दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे."

मुंबईच्या महापौर पदी कोण होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले," ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर आणि मुंबईचे महापौर हे सर्व महायुतीचेच असणार आहेत."

बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा पुढे नेत आहोत- "महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेला मोठा विजय मिळाला आहे. त्यामुळे शिवसेना हा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. आमचे आदरणीय नेते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादानं आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेनं राज्यभरात हा मोठा विजय मिळवला आहे. भारतीय जनता पक्षानंतर शिवसेना हा दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे. याचा मला खूप आनंद आणि समाधान आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा पुढे नेत आहोत. आम्ही त्यांचे विचार पुढे नेत आहोत. जनतेनं त्यांचे विचार स्वीकारले आहेत. त्यांनी विकास स्वीकारला आहे. विकासाच्या विरोधाला नाकारलं आहे", असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

