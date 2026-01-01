ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे यांनी रक्तदान करूनही शिबिरास कार्यकर्ते गैरहजर, युवा सेनेच्या नाराजीमुळे अनेक वर्षांच्या परंपरेवर परिणाम

युवा सेनेच्या नाराजीमुळे अनेक वर्षांच्या रक्तदान शिबिराच्या परंपरेवर परिणाम झाला. एकनाथ शिंदे यांनी रक्तदान करूनही यंदा रक्तदान कमी झालं.

रक्तदान शिबिरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कार्यकर्ते
रक्तदान शिबिरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 1, 2026 at 7:58 PM IST

Updated : January 1, 2026 at 8:26 PM IST

ठाणे - दरवर्षी शिवसेनेतर्फे नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मध्यरात्री ठाण्यात रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं जातं. मात्र यंदा या शिबिराला रक्तदात्यांसह शिवसेनेतील अनेक जवळच्या कार्यकर्त्यांनीही पाठ फिरवल्याचं चित्र दिसून आलं. त्यामुळे रक्ताचं संकलन कमी झालं आणि नेहमीचा उत्साह देखील दिसला नाही.


शिवसेनेच्या सर्व कार्यक्रम सभा आंदोलन आणि जल्लोषाचा कारभार सांभाळणाऱ्या शिवसेनेच्या युवा सेनेला यावर्षी महापालिका निवडणुकीत चांगले दिवस न आल्यानं, उमेदवारी न मिळाल्यानं अनेक युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपले राजीनामे दिले आहेत. सोबतच दरवर्षी शेकडो युवक या पक्षाच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी घेत असतात. मात्र यंदा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दरवर्षी प्रमाणे रक्तदान करूनही या कार्यक्रमावर नाराजीचा सूर उमटला, यामुळे ऐन निवडणुकीत चर्चेला विषय निर्माण झाला.

प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे (ETV Bharat Reporter)


निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी या शिबिराकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे. मध्यरात्री आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिराला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थिती लावली होती. मात्र त्यांच्यासोबत केवळ रवींद्र फाटक, मीनाक्षी शिंदे, संजय भोईर, हेमंत पवार तसंच काही मोजकेच नेते उपस्थित होते. नेहमी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सावलीसारखे फिरणारे खासदार नरेश म्हस्के, मंत्री प्रताप सरनाईक, राम रेपाळे तसंच ज्यांना तिकीट दिलं असेही पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कालच्या रक्तदान शिबिराकडे फिरकले नाहीत.

मागील वर्षी या शिबिरात सुमारे ६५० रक्तपिशव्या संकलित झाल्या होत्या. मात्र यंदा १०० पिशव्याही संकलित न झाल्याचं दिसून आलं. विशेष म्हणजे दरवर्षी शिबिराला दिसणारी मोठी गर्दी यावेळी जाणवली नाही. त्यामुळे नाराजीचा परिणाम या शिबिरावर स्पष्टपणे दिसून आला. यावर मीनाक्षी शिंदे यांनी नाराजी लवकरच दूर केली जाणार असल्याचं सांगत निवडणुकीमुळे हा परिणाम झाला असल्याचं सांगितलं आहे.


रक्तदानाच्या कार्यक्रमातही पक्ष प्रवेश - नवीन वर्षाचं स्वागत करताना रक्तदान करून चांगला आदर्श निर्माण करण्यासाठी या कार्यक्रमाची सुरवात दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी केली होती. या कार्यक्रमात देखील अनेकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. अंधेरी पूर्व विधानसभा मनसेचे रोहन सावंत विभाग अध्यक्ष, शाखाध्यक्ष समीर सावंत, विभाग सचिव विजय पोमेंट, शाखा अध्यक्ष दिलीप चव्हाण यांच्यासह अनेक मनसैनिक राज्याचे आमदार मुर्जी पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत नवीन वर्षाच्या पूर्व संध्येला पक्ष प्रवेश केला आहे.

Last Updated : January 1, 2026 at 8:26 PM IST

