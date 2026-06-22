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'कोणी आडवे येऊ नये, नाहीतर बाळासाहेबांचा आदेश आम्हालाही लागू होतो'-एकनाथ शिंदेंचा सूचक इशारा

ओम निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील, संजय जाधव, संजय देशमुख आणि नागेश अष्टीकर या खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे शिवसेना यूबीटीला धक्का बसला आहे.

Operation Tiger
शिवसेना यूबीटीच्या 6 खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 7:56 PM IST

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मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेना यूबीटीच्या सहा खासदारांनी आज शिवसेनेत प्रवेश केला. पक्षप्रवेशाचा हा जाहीर कार्यक्रम मुंबईतील वाय बी चव्हाण सेंटरमध्ये करण्यात आला. शिवसेना यूबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी 'ऑपरेशन तुडवा'करून प्रत्युत्तर देणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यावर शिवसेनेचे अध्यक्ष यांनी बाळासाहेबांचा आदेश (तुडवा) आम्हालाही लागू होतो, असे सांगत त्यांना इशारा दिला.



उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की," कट्टर शिवसैनिक खासदारांचं आज शिवसेनेत आगमन झालं आहे. आम्ही षटकार मारलेला आहे. 2022 मध्ये धनुष्यबाण आणि बाळासाहेबांचे विचार वाचवण्यासाठी आम्ही उठाव केला होता. आता या उठावाचा दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे. सर्व खासदारांच्या त्यांचा मतदारसंघांमध्ये चांगला जम आहे. खासदारांची नाळ स्थानिक कार्यकर्त्यांशी जोडलेली आहे. प्रत्येकाची स्वतःची अशी ओळख आहे. हे सर्व स्वतःच्या फायद्यासाठी नाहीत तर मतदारांना न्याय देण्यासाठी आणि मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी शिवसेनेत आले आहेत.

दुसरीकडं आम्ही कोणाच्याही आडव्यात जात नाही. आम्ही कोणाला अडवायला किंवा तुडवायला आलेलो नाही मात्र आमच्या आडव्यात कोणी येऊ नये नाहीतर बाळासाहेबांचा आदेश आम्हालाही लागू होतो-उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे अध्यक्ष, एकनाथ शिंदे


"चाळीस आमदारांसह मी जेव्हा शिवसेना वाचवायला बाहेर पडलो, त्यानंतर मी 60 आमदार निवडून आणले. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत शिवसेना वाढवण्याचं काम करायचं आहे. यासाठीच हे सर्व शिवसैनिक खासदार शिवसेनेत आले आहेत. भविष्यात हे सर्व खासदार धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडणूक लढतील. पुन्हा खासदार म्हणून नक्की निवडून येतील", असा विश्वास यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

माझी मुलगी राजोल पाटील अजूनही ठाकरेंसोबतच आहे. तिला तिचा निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. मात्र, मला माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. याआधी जर उद्धव ठाकरे फिरले असते तर नक्कीच त्यांना वस्तुस्थिती काय आहे ती कळली असती- खासदार, संजय दिना पाटील



दुसरीकडे प्रसार माध्यमांशी बोलताना संजय दिना पाटील म्हणाले की, " ठाकरे कुटुंब आणि पवार कुटुंब यांच्या कार्यकर्त्यांमुळे मी खासदार झालोय. यासाठी सर्वांचे आभार. यापुढेही सर्व कार्यकर्त्यांची काम मी नक्की करणार आहे. ठाकरे कुटुंबाविषयी माझ्या मनात बिलकुलही राग नाही. मात्र, त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे मला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. या सर्व लोकांची मी याआधीही ठाकरेंकडे तक्रार केली आहे. मात्र, तक्रारीमधून काहीही निष्पन्न झालं नाही. माझ्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. यामुळे मला हा निर्णय घ्यावा लागला.

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TAGGED:

EKNATH SHINDE ON OPERATION TIGER
SANJAY DINA PATIL ON PARTY CHANGE
शिवसेना यूबीटी सहा खासदार पक्षबदल
संजय दिना पाटील
SHIVSENA UBT 6 MPS JOIN SHIVSENA

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