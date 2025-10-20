ETV Bharat / state

कितीही 'लवंग्या' फुटल्या तरी महायुतीचा ‘ॲटम बॉम्ब’ फुटणार; शिंदेंचा राज ठाकरेंना टोला

ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी राज ठाकरे यांना टोला लगावत महायुती मजबूत असल्याचा दावा केलाय. तसंच त्यांनी सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 8:30 PM IST

1 Min Read
ठाणे : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यात दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या ठिकाणी दिवाळी पहाट (Diwali Pahat) कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. पहाटेपासूनच पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या हजारो तरुण-तरुणींनी दिवाळीच्या शुभेच्छांची देवाणघेवाण केली. यावेळी सांस्कृतिक नृत्य, ढोल-ताशांच्या गजरामुळं संपूर्ण परिसर दुमदुमला होता.

महायुतीचा ‘ॲटम बॉम्ब’ फुटणार : “पराभव दिसू लागला म्हणून काही जण निवडणुका पुढे ढकलण्याची भाषा करत आहेत. पण कितीही लवंग्या फुटल्या तरी महायुतीचा ‘ॲटम बॉम्ब’ फुटणार,” असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना लगावला. राज ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी बोगस मतदानाच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला इशारा दिला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शिंदे यांनी राज ठाकरे यांचा समाचार घेतला. सोमवारी धनत्रयोदशी निमित्त ठाण्यातील ‘दिवाळी पहाट’ कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे यांनी विविध ठिकाणी हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर : एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “राज्यात ओला दुष्काळ पडला असून, त्याबाबत आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने तत्काळ मदत केली असून पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. सरकारने ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची गुरं वाहून गेली, त्यांना मंत्री प्रताप सरनाईक गाई देणार आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”

आम्हाला पुन्हा लँडस्लाईड मतदान मिळेल : ठाण्यातील दिवाळीच्या जल्लोषाबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, “धर्मवीर आनंद दिघे यांनी ठाण्यात उत्सवाची परंपरा सुरू केली. आज जिकडे जावं तिकडे तरुणाई, उत्साह आणि आनंद आहे. ठाणेकरांनी मला मोठं केलं, त्यांच्या आशीर्वादामुळं मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदी पोहोचलो. ठाणे ही सणाची पंढरी आहे आणि ठाणेकरांना मी कुटुंब मानतो.” स्थानिक स्वराज्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिंदे यांनी विरोधकांना इशारा देत म्हटलं, “गेल्या वेळेस विधानसभेत आम्हाला लँडस्लाईड मतदान मिळालं. आताही आम्ही केलेल्या कामाची पोहचपावती जनता देईल. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देखील आम्हाला पुन्हा लँडस्लाईड मतदान मिळेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.”

