'ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेवर एकनाथ शिंदेंचा खुलासा; म्हणाले, 'लपून छपून कुठल्याच बैठका घेत नाही'
उबाठा खासदारांसोबतच्या कथित बैठकीच्या चर्चेनंतर राजकारण ढवळून निघालं. असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट माध्यमांसमोर येत खुलासा केला.
Published : April 11, 2026 at 3:48 AM IST
सातारा : "माझी कुणाशीही बैठक झालेली नाही. कुठल्याही खासदारासोबत बैठक झालेली नाही, हे मी सकाळीच स्पष्टपणे सांगितलेलं होतं. खरंतर मी लपून छपून कुठल्या बैठका घेतच नाही. माझं सगळं उघड काम असते. त्यामुळे कुठलीही बैठक उबाठाच्या खासदारांबरोबर झालेली नाही आणि मी माझ्या खासदारांनाच ऑनलाईन भेटतो," अशा स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेचं वृत्त फेटाळून लावलं.
खासदारांसोबत मध्यरात्री ठाण्यात बैठक ? : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या दरे (ता. महाबळेश्वर) गावी आले असताना त्यांची उद्धव ठाकरे पक्षाच्या खासदारांसोबत मध्यरात्री ठाण्यात बैठक झाल्याचं वृत्त मुंबईतील एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालं. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात 'ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा सुरू झाली. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असल्याचं सांगत ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले होते.
‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा निरर्थक : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दरे इथं माध्यमांशी बोलताना ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा निरर्थक असल्याचं सांगत माध्यमांमधून केले जात असलेले सर्व दावे फेटाळून लावले. बातमी देताना त्याची पूर्ण शहानिशा केली पाहिजे. माझी कोणत्याही खासदारांसोबत बैठक झालेली नाही. मी लपून-छपून कुठल्याही बैठका घेत नाही. माझे सगळे उघड काम असते, असा स्पष्ट खुलासा त्यांनी केला.
